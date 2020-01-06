Семью из России обманули в Пярну: мошенники создали лжеаккуанты на Airbnb

Обманщиком была не Villa Eeden: бронь туристам продали тут же испарившиеся мошенники. Теперь их деятельность вскрылась и, как оказалось, те же самые лица разными способами создали лжеаккаунты для десятка гостиниц летней столицы Эстонии.

В Пярну схему раскрыли в четверг, 2 января. В тот же вечер персонал Villa Eeden был вынужден признаться российской семье, что она явно стала жертвой мошенников. Преступники воспользовались совсем простой схемой, создали лжеаккаунт на популярном в мире портале. Фотографии взяли с сайта гостиницы, оттуда же скачали ознакомительные тексты.

Таким образом преступники предлагали возможность ночевать в очень дорогих номерах по бросовым ценам. Например, на вилле Амменде можно быть купить ночь за 16 евро, хотя в действительности средняя цена там в десять раз выше.

Хозяйка Villa Eeden Моника Уйбо сказала, что раньше с ними ничего подобного не происходило, также она не слышала о таком от конкурентов. Теперь же жертвами одних и тех же преступников стали больше 10 гостиниц летней столицы: «У тех, кто публикует эти объявления, совершенно узнаваемый почерк». Например, к взятым с порталов фотографий они добавляют черные рамки.

По данным Pärnu Postimes, к вечеру пятницы российская семья была единственной, кого удалось реально обмануть: «Но мы же не знаем, как много предложений они успели сделать!» Уйбо добавила, что неизвестно пока и то, как долго мошенники работали.

Она связалась со службой поддержки клиентов Airbnb, но там объяснили, что ничем помочь не могут.

Руководитель по гостиничному бизнесу виллы Амменде Свен-Эрик Волберг сказал, что его фирма о случившемся знает. Представители этой гостиницы тоже связались с Airbnb. Пользователям портала он советует в случае возникновения малейшего подозрения связаться с самой гостиницей, поскольку только так можно избежать мошенничества.

Уйбо сообщила о случившемся и в веб-полицию, и в Ляэнескую префектуру. Однако семья из четырех человек не захотела писать заявление, решив, что быстрее и удобнее это будет сделать на родине.

В такой ситуации полиция оказалась бессильна, поскольку если заявления нет, стражи порядка ничего не могут предпринять.

Участковый полицейский Эрик Ранд сказал, что сейчас выясняются обстоятельства и опрашиваются гостиницы, для которых были созданы лжеаккаунты: «Обманутые клиенты пока в полицию не обращались». Он очень просит это сделать.

Представитель Airbnb Кристин МакЛеод объяснила, что в отношении такой деятельности на портале действует нулевая толерантность, и создавшие проблемы аккаунты блокируются. Портал и действительно проявил оперативность, поскольку после обращения редакции к обеду субботы лжеаккаунты были удалены.

МакЛеод добавила, что фирма по-прежнему усиливает безопасность платформы и в некоторых случаях есть возможность вернуть потраченные на бронирование деньги. Также в течение этого года будет проверена подлинность всех пользователей.