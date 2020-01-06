Пн, 6.01.2020
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  • Вот чем будет удивлять Samsung Galaxy S20: названы главные нововведения камеры нового флагмана
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Вот чем будет удивлять Samsung Galaxy S20: названы главные нововведения камеры нового флагмана

Логотип Samsung.

ФОТО: KIM HONG-JI/REUTERS

Энтузиасты с форума XDA Developers проанализировали новейшую версию оболочки One UI 2.0 для смартфонов Samsung и обнаружили в ней подробности о том, какими уникальными возможностями будет удивлять камера смартфона Samsung Galaxy S20.

Кроме того, в прошивке подтверждается информация о том, что новый флагман южнокорейского производителя будет называться именно Samsung Galaxy S20, а не Samsung Galaxy S11, как считалось в течение последних нескольких месяцев, пишет Ixbt.com.

Новой камере камере будет чем удивить пользователей. В режиме видеосъемки Directors View пользователи смогут переключаться между различными объективами в процессе записи своего видеоролика. Подобная функция реализована в новых смартфонах iPhone.

Режим Single Take Photo предназначен для тех, кто не особенно разбирается в фотографии. Искусственный интеллект будет делать снимки в «нужное время», когда он будет фиксировать улыбку или красивую позу, особенно подходящую для съемки. Функциональность должна быть близкой к режиму Photobooth, разработанному Google для своих смартфонов Pixel. Любители домашних фотосессий должны оценить нововведение.

Режим видеозаписи Pro Video предоставит владельцам Galaxy S20 возможность вручную управлять экспозицией и значением ISO в процессе создания видеоролика. Также говорится о дополнительных эффектах размытия на снимках, которые будут видны в режиме реального времени. Функциональность уже доступна в Galaxy S10, но у Galaxy S20 будут новые фильтры боке, которые называются Artify, Mono, Side Light и Vintage.

Презентация Samsung Galaxy S20 ожидается на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked, которое запланировано на 11 февраля этого года. Все модели линейки будут поддерживать частоту обновления 120 Гц.

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