Вот чем будет удивлять Samsung Galaxy S20: названы главные нововведения камеры нового флагмана

Кроме того, в прошивке подтверждается информация о том, что новый флагман южнокорейского производителя будет называться именно Samsung Galaxy S20, а не Samsung Galaxy S11, как считалось в течение последних нескольких месяцев, пишет Ixbt.com.

Новой камере камере будет чем удивить пользователей. В режиме видеосъемки Directors View пользователи смогут переключаться между различными объективами в процессе записи своего видеоролика. Подобная функция реализована в новых смартфонах iPhone.

Режим Single Take Photo предназначен для тех, кто не особенно разбирается в фотографии. Искусственный интеллект будет делать снимки в «нужное время», когда он будет фиксировать улыбку или красивую позу, особенно подходящую для съемки. Функциональность должна быть близкой к режиму Photobooth, разработанному Google для своих смартфонов Pixel. Любители домашних фотосессий должны оценить нововведение.

Режим видеозаписи Pro Video предоставит владельцам Galaxy S20 возможность вручную управлять экспозицией и значением ISO в процессе создания видеоролика. Также говорится о дополнительных эффектах размытия на снимках, которые будут видны в режиме реального времени. Функциональность уже доступна в Galaxy S10, но у Galaxy S20 будут новые фильтры боке, которые называются Artify, Mono, Side Light и Vintage.