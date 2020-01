Что празднует Европа в дни православного Рождества

На дверях квартир, хозяева которых жертвуют деньги, дети пишут мелом первые (латинские) буквы имен трех королей вместе с цифрами наступившего года, причем год часто еще и делят "напополам": сначала, слева, - первые две цифры года, потом - латинское "C" (Caspar), "M" (Мelchior) и "B" (Baltasar), потом - две последние цифры года. Все это похоже на загадочную формулу: 20 + C + M + В + 19. Считается, что такая надпись охраняет дом от злых духов. Поэтому ее нередко расшифровывают как латинское выражение "Christus Mansionem Benedicat", что значит "Христос благословляет этот дом".