Воотеле Пяй: у тех, кто поддерживает политику США в отношении Ирана, либо нет совести, либо...

На своей странице в Facebook пиарщик Воотеле Пяй обращает внимание на несколько исторических фактов, которые, по его словам, позволяют понять, кто является агрессором в конфликте США и Ирана. Ниже приводим перевод его публикации:
«Поскольку большинство активных комментаторов, не владеющих историческим фоном (и не только им) региона, как обычно опираются на тезисы, звучащие из Вашингтона и с улицы Кентманни, смею указать на некоторые исторические факты, которые помогут думающим людям самостоятельно прийти к выводу, кто является агрессором.
1) В 1951 году премьер-министром Ирана становится Мохаммед Мосаддык, который успешно переводит иранские нефтяные запасы под контроль государства. Дизлайк со стороны США и Великобритании - в 1953 году США организует государственный переворот в Иране, заменив демократическим путем избранного премьер-министра Мосаддыка монархическим марионеточным правительством США и Великобритании, с которым связаны политические репрессии, пытки, заключения под стражу и убийства (политиков, журналистов, студентов, учителей и т.д.).
2) В 1979 году экономика Ирана находится в хаосе, следуют массовые беспорядки и протесты, объявляют о создании Исламского государства. США и британцы опять ставят дизлайк.
3) 1980 - США поддерживают вторжение Ирака в Иран, надеясь восстановить там свое влияние.
4) В 1980-х США поставляют в Ирак оружие массового уничтожения...
5) ... Для того чтобы защитить Ирак от Ирана. От страны, которая сотни лет не вторгалась ни в одно государство, в то время как...
6) По различным оценкам, количество погибших в результате атак США составляет 10-20 миллионов человек, при этом...
7)... среди тех стран, на которые напали США, нет ни одной, которая сама атаковала бы США. Речь всегда шла о „превентивной“ или „пре-эмптивной“ атаке. А не так, чтобы какая-то из этих стран была хотя бы способна атаковать Америку.
Иран является конкретным примером того, как США уничтожают перспективы государства с огромным потенциалом (как полезные ископаемые, так и уровень образования людей) минимум на сотни лет - и все для того, чтобы иметь доступ к нефти. Кроме того, нельзя оставлять без внимания дальнейшую судьбу Ирака после того, как США установили там контроль, и что эта страна сегодня представляет собой.
Из всего этого я делаю вывод - человек, который поддерживает политику США в отношении Ирана, как прежде, так и сейчас, либо не имеет совести и здравого смысла, либо у него есть какой-то конкретный экономический интерес так себя вести».