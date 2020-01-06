Воотеле Пяй: у тех, кто поддерживает политику США в отношении Ирана, либо нет совести, либо...

«Поскольку большинство активных комментаторов, не владеющих историческим фоном (и не только им) региона, как обычно опираются на тезисы, звучащие из Вашингтона и с улицы Кентманни, смею указать на некоторые исторические факты, которые помогут думающим людям самостоятельно прийти к выводу, кто является агрессором.

1) В 1951 году премьер-министром Ирана становится Мохаммед Мосаддык, который успешно переводит иранские нефтяные запасы под контроль государства. Дизлайк со стороны США и Великобритании - в 1953 году США организует государственный переворот в Иране, заменив демократическим путем избранного премьер-министра Мосаддыка монархическим марионеточным правительством США и Великобритании, с которым связаны политические репрессии, пытки, заключения под стражу и убийства (политиков, журналистов, студентов, учителей и т.д.).

2) В 1979 году экономика Ирана находится в хаосе, следуют массовые беспорядки и протесты, объявляют о создании Исламского государства. США и британцы опять ставят дизлайк.

3) 1980 - США поддерживают вторжение Ирака в Иран, надеясь восстановить там свое влияние.

4) В 1980-х США поставляют в Ирак оружие массового уничтожения...

5) ... Для того чтобы защитить Ирак от Ирана. От страны, которая сотни лет не вторгалась ни в одно государство, в то время как...

6) По различным оценкам, количество погибших в результате атак США составляет 10-20 миллионов человек, при этом...

7)... среди тех стран, на которые напали США, нет ни одной, которая сама атаковала бы США. Речь всегда шла о „превентивной“ или „пре-эмптивной“ атаке. А не так, чтобы какая-то из этих стран была хотя бы способна атаковать Америку.

Иран является конкретным примером того, как США уничтожают перспективы государства с огромным потенциалом (как полезные ископаемые, так и уровень образования людей) минимум на сотни лет - и все для того, чтобы иметь доступ к нефти. Кроме того, нельзя оставлять без внимания дальнейшую судьбу Ирака после того, как США установили там контроль, и что эта страна сегодня представляет собой.