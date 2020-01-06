Полиция рассказала о результатах масштабного рейда на шоссе Таллинн-Тарту и Пярну-Раквере

Руководитель пайдеского отделения патрульной службы Халар Халлимяэ сказал, что четвертого января они проверяли водителей с 9 утра до 16 часов на 86-м километре шоссе Таллинн-Тарту и 92-м километре шоссе Пярну-Раквере. «12 полицейских и восемь помощников полицейских за 8 часов остановили 2485 автомобилей, и, к сожалению, я должен признать, что мы отстранили от движения двух водителей, употребивших алкоголь», - констатировал он.

Халлимяэ добавил, что по этой причине он должен начать Новый год с напоминания всем известной мудрости - алкоголь и вождение автомобиля не совместимы. «Даже в состоянии легкого опьянения, реакции, необходимые для управления транспортным средством, замедляются, и способность принимать решения может в опасной ситуации дать не самый адекватный результат. Дорогие участники движения, прошу уважать и заботиться о безопасности других участников движения и своей собственной!» - сказал он.

Полицейские также провели перед Рождеством рейд на четырехполосном участке шоссе Таллинн-Тарту. Тогда было обнаружено десять водителей, в дыхании которых содержание алкоголя превышало предельную норму. Во время этого рейди не было ни одного водителя в уголовно наказуемой степени опьянения.