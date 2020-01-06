Завод M.V.Wool в Харку желает возобновить работу: 105 проб оказались чистыми

По результатам анализов, проведенных в трех независимых лабораториях, 105 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Харку после выполнения глубокой очистки, не содержат следов листерии. Предприятие желает возобновить работу завода.
«С 26 ноября по 19 декабря 2019 года компания M.V.Wool AS проводила на заводе в Харку, в логистическом центре и в рыбном магазине Mati глубокую очистку. В рамках государственного надзора были взяты 105 проб с рабочих поверхностей, оборудования, полов, сливных трапов и т.п. Бактерия листерия нигде обнаружена не была – очистка оказалась эффективной и результативной. Предприятие готово возобновить работу завода в Харку с 8 января 2020 года, поскольку обозначенное в предписании Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) условие выполнено», - сказал председатель совета M.V.Wool AS Меэлис Ветевоол.
Предприятие представило департаменту ходатайство об открытии завода в Харку.
В результате запуска завода в Харку предприятие сможет отказаться от сокращения примерно 45 работников, в дополнение к 30 сотрудникам, которые вернулись к работе на завод в Вихтерпалу. По мере увеличения производственных мощностей предприятие сможет вернуть на работу еще больше сотрудников.
Завод M.V.Wool AS в Вихтерпалу возобновила работу 2 января – первые партии продукции уже поступили в магазины. На заводе в Вихтерпалу производят соленую сельдь, продукты холодного и горячего копчения из сельди и другой морской рыбы, а также сельдь в различных соусах и маринованные продукты. Продукция из лосося и форели производится на заводе в Харку.
Вместе с предоставляющими соответствующие профессиональные услуги фирмами компания M.V.Wool провела на заводах основательную очистку, в ходе которой были продезинфицированы и стерилизованы рабочие поверхности и оборудование во всех помещениях. В ходе очистки были сначала вымыты и продезинфицированы оборудование и помещения, затем оборудование было разобрано на части, все поверхности которых также прошли химическую чистку и дезинфекцию, а затем были стерилизованы. Помимо оборудования при высокой температуре стерилизованы были все инструменты. Глубокая очистка стала дополнительной мерой, наряду с постоянно выполняющимися на предприятии работами по очистке.