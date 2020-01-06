Пн, 6.01.2020
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  • "Граждан Украины просьба не беспокоить" в объявлении о приеме на работу: дискриминация или нет?
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"Граждан Украины просьба не беспокоить" в объявлении о приеме на работу: дискриминация или нет?

Кухонная мебель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Эстонское предприятие Accenta Mööbel недавно искало оператора сверлильно-фрезерного станка. Большой резонанс в соцсетях вызвала приписка "Граждан Украины просьба не беспокоить", передает Rus.ERR.

"Статья 12 Конституции Эстонской Республики гласит, что все равны перед законом, - рассуждает советник отдела политики равноправия Министерства социальных дел. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам", - сказала советник отдела политики равноправия Министерства социальных дел Агнес Эйнман.

Член правления фирмы Accenta Mööbel Наталья Бондарь уверяет, что приезжающие в Эстонию граждане Украины зачастую не заинтересованы в долгосрочных трудовых отношениях, а предприятие вынуждено тратить серьезный ресурс на их обучение.

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