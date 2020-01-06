Каско покрывает расходы. Всегда ли?

Глубоко ли?

При движении в непредназначенном для езды место каско возникшего ущерба не покрывает. Если лихой водитель мечтает проверить свою машину на прочность на весеннем глубоководье или в глубокой луже, то делать этого не стоит. Кроме того, что вода может сильно повредить автомобиль, каско не будет покрывать такой возникший по глупости водителя ущерб.

«Если же владелец все же придет оформлять ущерб, то указывать свою роль в случившемся он явно не захочет, - признает специалист. – Но время от времени правда вскрывается».

Машина предназначена для движения по шоссе и улицам. Поэтому по полям, в лесу или по болотам ездить на ней не нужно. Также не стоит гонять на машине по льду моря или озер. Поскольку зима у нас скорее теплая и небогатая на снег, достаточно толстый слой льда чаще всего не образуется. Но все равно появляются лихачи, которые пытаются проверить лед на прочность. Иногда лед не выдерживает. А бывают ситуации, что машина начинает настолько сильно скользить, что водители утрачивает над ней контроль, врезаясь в сугроб или другой автомобиль: «Аварии, произошедшие не ледяных трассах, каско не покрывает». По словам специалиста, то же правило распространяется на спортивные состязания, например, на ралли. На каско не стоит надеяться и тогда, когда повреждения наносит посаженное в машину животное. Если собака от скуки или паники повредит салон, восстанавливать его владельцу придется за свой счет.

Также каско не покрывает ущерб, нанесенный при чистке, обслуживании или в ходе ремонта: «Для этого у мастерских есть собственные страховки».

Есть и технический риск, от которого каско не защищает. Например, не компенсируется ущерб, возникший в результате возгорания разрушившегося двигателя.

Пьяный за рулем: где нарушитель, там свидетели

На каско не стоит надеяться, если во время аварии водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или у него не было водительских прав. Или если он покинул место происшествия.

«Мы не всегда задним числом можем установить, был водитель пьян или нет, - говорит Йохансон. – Но обычно происходит так, что там где есть нарушитель, найдутся и свидетели».

Если у страхового общества возникнут сомнения по поводу обстоятельств происшествия, сначала выясняется, была ли авария зарегистрирована в полиции: «Если этого не сделано, а свидетелей не найти, у нас нет и оснований сомневаться в трезвости водителя».

Не каждую машину есть смысл восстанавливать

Для работающей в Курессааре фирмы Autovärvi OÜ работа со случаями-каско – это повседневное занятие: иногда в неделю их бывает с десяток.

Машины, столкнувшиеся с лесными животными, прибывают в мастерскую один-два раза в неделю. Почти так же часто, как машины, которые получили повреждение на парковках. «Кто-то стукнул дверью, или зацепил, совершая маневр», - объяснил руководитель предприятия Таави Пийпуу.

Если косуля или кабан выскочит перед машиной и спровоцирует аварию, водитель должен сообщить об этом в Департамент шоссейных дорог, чтобы случай был зарегистрирован. «Это нужно, чтобы при получении компенсации не возникло споров, сталкивалась ли машина с животным или нет», - объяснил Пийпуу.

Есть такие машины, которые нет смысла восстанавливать: эта работа обойдется слишком дорого. В таких случаях страховка компенсирует владельцу стоимость машины, взяв за основу среднюю стоимость такого автомобиля на рынке.

Рядом с мастерской стоит одна такая машина, с которой больше ничего не сделать. У столкнувшегося с косулей, а после вылетевшего в кювет и врезавшегося в дерево автомобиля полностью разбит перед, перекошена рама, а подушки безопасности выскочили наружу.

По словам Пийпуу, все же находятся автовладельцы, которые позволяют привести свою машину в порядок, несмотря на то, что ремонт оказывается дороже, чем покупка нового автомобиля: «Покупку новой машины считают слишком проблематичной, а к старому авто уже привыкли».