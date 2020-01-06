Пн, 6.01.2020
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В Центре русской культуры 12 января состоится рождественская елка

Афиша мероприятия.

ФОТО: Центр русской культуры

В воскресенье 12 января 2020 года в Центре русской культуры пройдет Рождественская елка. Более 450 детей со своими семьями соберутся вместе, чтобы отметить праздник Рождества Христова.

В 15 часов откроет праздничную программу общеепархиальной рождественской елки своим благословением Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений в Большом зале Центра русской культуры. 

В программе рождественские песни в исполнении малого хора Александро-Невского собора и детского хора «Радуга», добрая сказка Самуила Яковлевича Маршака  театральной студии «Солярис». 

После спектакля в фойе первого этажа у елки детей ждут хороводы, песни и игры. По доброй традиции каждый ребенок получит возможность рассказать  стихотворение  Дедушке Морозу и выбрать книгу в подарок.

Мероприятие рассчитано на семейное посещение. Двери открыты с 14 часов. Вход  бесплатный и не требует регистрации.

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