В Центре русской культуры 12 января состоится рождественская елка

В воскресенье 12 января 2020 года в Центре русской культуры пройдет Рождественская елка. Более 450 детей со своими семьями соберутся вместе, чтобы отметить праздник Рождества Христова.
В 15 часов откроет праздничную программу общеепархиальной рождественской елки своим благословением Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений в Большом зале Центра русской культуры.
В программе рождественские песни в исполнении малого хора Александро-Невского собора и детского хора «Радуга», добрая сказка Самуила Яковлевича Маршака театральной студии «Солярис».
После спектакля в фойе первого этажа у елки детей ждут хороводы, песни и игры. По доброй традиции каждый ребенок получит возможность рассказать стихотворение Дедушке Морозу и выбрать книгу в подарок.
Мероприятие рассчитано на семейное посещение. Двери открыты с 14 часов. Вход бесплатный и не требует регистрации.