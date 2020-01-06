В Центре русской культуры 12 января состоится рождественская елка

В 15 часов откроет праздничную программу общеепархиальной рождественской елки своим благословением Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений в Большом зале Центра русской культуры.

В программе рождественские песни в исполнении малого хора Александро-Невского собора и детского хора «Радуга», добрая сказка Самуила Яковлевича Маршака театральной студии «Солярис».

После спектакля в фойе первого этажа у елки детей ждут хороводы, песни и игры. По доброй традиции каждый ребенок получит возможность рассказать стихотворение Дедушке Морозу и выбрать книгу в подарок.