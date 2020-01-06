Фанаты осквернили статую звезды мирового футбола

Hеизвестные хулиганы ночью подпилили ноги статуе форварда, который зимой стал игроком итальянского "Милана", из-за чего та рухнула на ограждение. Рядом с поваленной статуей вандалы написали краской на асфальте слово "убрать".

Ибрагимович, который является воспитанником "Мальме", пал в немилость поклонникам команды после того, как в ноябре купил акции и стал совладельцем другого шведского клуба "Хаммарбю" - принципиального соперника "Мальме". После этого фанаты неоднократно атаковали памятник футболисту, однажды подожгли его и отломали нос. Кроме того, хулиганы также атаковали дом Ибрагимовича в Стокгольме, написав на дверях слово "Иуда" и забросав порог несколькими банками сюрстрёмминга - национального шведского продукта, представляющего собой консервированную квашеную сельдь.