Фанаты осквернили статую звезды мирового футбола

Фанаты шведского футбольного клуба "Мальме" свалили памятник бывшему капитану сборной страны Златану Ибрагимовичу у домашнего стадиона команды, сообщает Р-Спорт.
Hеизвестные хулиганы ночью подпилили ноги статуе форварда, который зимой стал игроком итальянского "Милана", из-за чего та рухнула на ограждение. Рядом с поваленной статуей вандалы написали краской на асфальте слово "убрать".
Ибрагимович, который является воспитанником "Мальме", пал в немилость поклонникам команды после того, как в ноябре купил акции и стал совладельцем другого шведского клуба "Хаммарбю" - принципиального соперника "Мальме". После этого фанаты неоднократно атаковали памятник футболисту, однажды подожгли его и отломали нос. Кроме того, хулиганы также атаковали дом Ибрагимовича в Стокгольме, написав на дверях слово "Иуда" и забросав порог несколькими банками сюрстрёмминга - национального шведского продукта, представляющего собой консервированную квашеную сельдь.
Ибрагимович выступал за "Мальме" с 1999 по 2001 год, начав в команде свою взрослую карьеру. О том, что 38-летний форвард стал совладельцем "Хаммарбю", было объявлено официально 27 ноября.