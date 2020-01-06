Немецкий разоблачитель переключился с России на тяжелую атлетику

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF)
В фильме IWF и ее многолетний руководитель Тамаш Аян обвиняются в создании "культуры коррупции" и сокрытии допинга. Утверждается, что некоторые допинг-контролеры якобы брали деньги за манипуляции с образцами мочи. На скрытую камеру была записана речь врача сборной Молдавии по тяжелой атлетике, который объяснил, как можно манипулировать образцами мочи.
Также в фильме ARD приводятся документы, согласно которым для IWF из Международного олимпийского комитета якобы поступило не менее 5 миллионов долларов, которые были переведены на два швейцарских счета, надзор за которыми осуществлял исключительно Аян.
В IWF сообщили АФП, что организация изучает обвинения, сделанные в эфире ARD.
"На фоне ряда явно ложных утверждений, необоснованных утверждений и опровергнутых слухов, появившихся еще в 2008 году, в телепрограмму, похоже, включена некоторая свежая информация, которая может быть полезна усилиям IWF по пропаганде "чистой" тяжелой атлетики и защите "чистого" спорта", – говорится в заявлении - "IWF как можно быстрее расследует вопросы, затронутые в шоу, и уже запросили стенограммы и исследовательские материалы. IWF очень серьезно относится к этим утверждениям и, в случае необходимости, рассмотрит независимую помощь третьей стороны в расследовании данных"