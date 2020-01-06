Немецкий разоблачитель переключился с России на тяжелую атлетику

В фильме IWF и ее многолетний руководитель Тамаш Аян обвиняются в создании "культуры коррупции" и сокрытии допинга. Утверждается, что некоторые допинг-контролеры якобы брали деньги за манипуляции с образцами мочи. На скрытую камеру была записана речь врача сборной Молдавии по тяжелой атлетике, который объяснил, как можно манипулировать образцами мочи.

Также в фильме ARD приводятся документы, согласно которым для IWF из Международного олимпийского комитета якобы поступило не менее 5 миллионов долларов, которые были переведены на два швейцарских счета, надзор за которыми осуществлял исключительно Аян.

В IWF сообщили АФП, что организация изучает обвинения, сделанные в эфире ARD.