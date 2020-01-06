"К оккупантам в гости не ездят": Аксенов объяснил, почему Крым за год посетили семь миллионов туристов

Около 7,4 миллиона туристов отдохнули в Крыму за 2019 год. Это стало новым рекордом за все постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, множество туристов прибыло с Украины, что якобы означает признание полуострова российской территорией, передает Newsru.com.
"За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года", - написал Сергей Аксенов на страничке в Facebook. "Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины - порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к "оккупантам" в гости не ездят", - подчеркнул чиновник.
Он уточнил, что 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч - поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллиона автотранспортных средств.
Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана. "Также у нас побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств", - отметил Аксенов.
По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников в Крыму отдохнут еще более 200 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, за 2018 год в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов, что стало рекордом за постсоветский период, передает "Интерфакс".
По словам главы Крыма, туристов привлекает развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены. "Это то, к чему мы стремимся", - заключил он.
Между тем растущий турпоток в Крым уже стал непосильной нагрузкой для местной инфраструктуры, на что недавно жаловались местные чиновники. В ушедшем году полуостров оказался на грани экологической катастрофы из-за обмеления водохранилищ. Одним из факторов бедствия были названы именно приезжие отдыхающие, которые якобы выпили стратегические запасы воды.
"К сожалению, в курортный сезон по разработанным режимам работы водохранилищ было перебрано порядка 3 млн кубических метров в связи с притоком приезжих, с таким интенсивным курортным сезоном. Было забрано на 3 млн больше, чем это было предусмотрено режимом работы водохранилищ", - жаловался председатель республиканского Госкомводхоза Игорь Вайль.
Напомним, Крым стал территорией с неопределенным правовым статусом в 2014 году. Этому предшествовал политический кризис на Украине. В конце 2013-го и в начале 2014 года в Киеве начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не удалось даже применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.
Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ, который в конце 2014 года заслушал Владимир Путин.
В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.
Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. Страх перед новыми санкциями оказался настолько велик, что в Крыму и спустя шесть лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк).
От санкций страдают не только туриндустрия и финансовый сектор, но и простые граждане. Ставка российского руководства на импортозамещение не оправдалась, а возникший из-за этого в медицине дефицит лекарств оборачивается гибелью больных детей.
Однако Москва считает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. "Вопрос закрыт навсегда; там был проведен референдум", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2016 году. С тех пор позиция российской стороны не претерпела никаких изменений.