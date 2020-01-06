"К оккупантам в гости не ездят": Аксенов объяснил, почему Крым за год посетили семь миллионов туристов

"За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года", - написал Сергей Аксенов на страничке в Facebook. "Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины - порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к "оккупантам" в гости не ездят", - подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч - поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллиона автотранспортных средств.

Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана. "Также у нас побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств", - отметил Аксенов.

По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников в Крыму отдохнут еще более 200 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, за 2018 год в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов, что стало рекордом за постсоветский период, передает "Интерфакс".

По словам главы Крыма, туристов привлекает развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены. "Это то, к чему мы стремимся", - заключил он.

Между тем растущий турпоток в Крым уже стал непосильной нагрузкой для местной инфраструктуры, на что недавно жаловались местные чиновники. В ушедшем году полуостров оказался на грани экологической катастрофы из-за обмеления водохранилищ. Одним из факторов бедствия были названы именно приезжие отдыхающие, которые якобы выпили стратегические запасы воды.

"К сожалению, в курортный сезон по разработанным режимам работы водохранилищ было перебрано порядка 3 млн кубических метров в связи с притоком приезжих, с таким интенсивным курортным сезоном. Было забрано на 3 млн больше, чем это было предусмотрено режимом работы водохранилищ", - жаловался председатель республиканского Госкомводхоза Игорь Вайль.

Напомним, Крым стал территорией с неопределенным правовым статусом в 2014 году. Этому предшествовал политический кризис на Украине. В конце 2013-го и в начале 2014 года в Киеве начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не удалось даже применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.