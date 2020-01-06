Компания Lenovo представила рекордно тонкий игровой ноутбук

Стоит отметить, что главным нюансом новинки является отсутствующая дискретная видеокарта, подключение которой предусмотрено с помощью специального бокса BoostStation. Что касается стоимости игрового ноутбука Lenovo, то его минимальная цена составляет порядка 985 евро. Дополнительная станция BoosStation обойдется покупателям примерно в 200 евро.