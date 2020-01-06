Circle K: на цены на топливо влияет не убийство генерала, а новые законы

«Обычно на заправках есть запасы моторного топлива на пять дней, и в течение этого периода цены, как правило, могут как подниматься, так и снижаться. Если иранский конфликт начался 3 января, то с тех событий прошло всего три дня, и сейчас мы видим повышение цен только при закупках», - объяснил он.

Вахтрик считает, что на цены в Эстонии скорее влияют вступившие в силу с нового года законы: «Согласно новой редакции Закона о топлива, вступившей в силу 1 января, вместо прошлогодних 6,4 процента мы должны добавлять как минимум 10 процентов биотоплива – то есть требование увеличилось в 1,6 раза».

«Также на местные цены влияет вступившая в силу 1 января новая редакция Закона о защите атмосферного воздуха, согласно которой, эмиссию СО2 в моторных топливах нужно снизить по сравнению с базовым уровнем на шесть процентов. Этого можно добиться или добавлением биотоплива, или закупкой квот», - добавил он.

«Эти законы отличаются от требований Латвии и Литвы к жидкому топливу, поэтому исполнение особенных требований Эстонии осложняет работу заводов и существенно повышает цены на моторное топливо по сравнению с южными соседями», - считает Вахтрик.

Повышение цен до Эстонии еще не добралось

До обеда на заправках Circle K, Neste и Alexela и бензин, и дизельное топливо продавали по цене 1,353 евро за литр, на автоматических заправках Circle K цены были на один цент дешевле. На Olerex оба вида топлива стоили 1,392 евро за литр.

Цены на нефть после обострения напряжения между США и Ираном поднялись в понедельник утром более чем на два процента. Цена на Brent поднялась с началом торгов на 2,4 процента до 70,24 доллара, в Нью-Йорке West Texas Indermediateи подорожала на 2,2 процента до 64,42 доллара за баррель.