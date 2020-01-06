Меркель посетит Россию по приглашению Путина

"Очевидно, что канцлер обсудит с Путиным полыхающие сейчас очаги напряженности", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 6 января, в Берлине.

"Россия является важным игроком на мировой арене", - сказал Зайберт, напомнив, что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН. По его словам, в ходе предстоящей встречи речь пойдет также о дальнейших усилиях по урегулированию российско-украинского конфликта.

По его словам, Меркель в поездке будет сопровождать глава МИД ФРГ Хайко Мас. Как сообщил Зайберт, Меркель и Мас обсудят с Путиным ситуацию в Иране и Ираке после убийства командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а также конфликты в Сирии и Ливии.