Картина дня: опасные игры с эфирными маслами, эстонские наркокурьеры и цены на топливо

Воотеле Пяй: у тех, кто поддерживает политику США в отношении Ирана, либо нет совести, либо...

На своей странице в Facebook пиарщик Воотеле Пяй обращает внимание на несколько исторических фактов, которые, по его словам, позволяют понять, кто является агрессором в конфликте США и Ирана. Читать далее...

Каско покрывает расходы. Всегда ли?

Страховка-каско, или добровольное дорожное страхование, покрывает ущерб и тогда, когда водитель сам виноват в аварии. Однако всегда надеяться на страховку не стоит. Читать далее...

Завод M.V.Wool в Харку желает возобновить работу: 105 проб оказались чистыми

По результатам анализов, проведенных в трех независимых лабораториях, 105 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Харку после выполнения глубокой очистки, не содержат следов листерии. Предприятие желает возобновить работу завода. Читать далее...

Объявлена дата регистрации на бесплатные курсы эстонского языка

В следующий вторник, 14 января, в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Всего на 46 курсов сможет записаться 736 человек, заинтересованных в изучении эстонского языка. Читать далее...

Власти Перу не хотят выдавать эстонок, осужденных за перевозку наркотиков

В связи с нежеланием властей Перу заключить с Эстонией договор об обмене заключенными две гражданки Эстонии, осужденные за перевозку наркотиков, не могут вернуться на родину, чтобы отбывать здесь наказание. Читать далее...

"К оккупантам в гости не ездят": Аксенов объяснил, почему Крым за год посетили семь миллионов туристов

Около 7,4 миллиона туристов отдохнули в Крыму за 2019 год. Это стало новым рекордом за все постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, множество туристов прибыло с Украины, что якобы означает признание полуострова российской территорией. Читать далее...

Опасная игра: эфирные масла начали принимать внутрь

В социальных сетях набирают популярность группы, в которых советуют наносить используемые в ароматерапии эфирные масла на разные части тела, или вообще капать их под язык: якобы это должно помочь в случае разных недугов – от воспаления миндалин до псориаза. Читать далее...

Убил, закопал и отправил письмо в прокуратуру. Пенсионера требуют посадить на длительный срок

Пыхьяская окружная прокуратура потребовала приговорить обвиняющегося в убийстве соседа по квартире и избиении несовершеннолетнего мальчика пенсионера Виктора Коваленко к длительному тюремному заключению. Сам Коваленко обвинения не оспаривает. Читать далее...

Аналитик: спад в промсекторе углубляется, но уровень потребления высок

Спад в промышленном секторе углубляется, но уровень потребления высок, передает пресс-служба банка Swedbank слова главного экономиста Тыну Мертсина. Читать далее...

"Граждан Украины просьба не беспокоить" в объявлении о приеме на работу: дискриминация или нет?

Эстонское предприятие Accenta Mööbel недавно искало оператора сверлильно-фрезерного станка. Большой резонанс в соцсетях вызвала приписка "Граждан Украины просьба не беспокоить". Читать далее...

Страны ЕС призывают Иран воздержаться от насилия

Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали все государства избегать эскалации конфликта в Ираке и просят Иран воздержаться от любых насильственных действий в регионе. Читать далее...

Трамп грозит Ираку жесткими санкциями за вывод войск США

Американский президент Дональд Трамп пообещал ввести масштабные санкции против Ирака, если Багдад предпримет в отношение США враждебные действия. Об этом он заявил журналистам в ночь на понедельник. Читать далее...

Circle K: на цены на топливо влияет не убийство генерала, а новые законы

По оценке директора по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрика, убийство иранского генерала подняло закупочные цены на моторное топливо, но какое влияние конфликт окажет на цены в Эстонии пока не ясно. Читать далее...

Преемник убитого иранского генерала Сулеймани. Что известно о новом командующем "Аль-Кудс" Исмаиле Каани