На происшествия с низким уровнем опасности спасатели будут реагировать в течение трех минут

Определение уровня опасности и реагирование на разные экстренные вызовы до этого использовали прежде всего скорая помощь и полиция, однако с завтрашнего дня подобными методами будет пользоваться и Спасательный департамент для спасательных работ и работ по разминированию. Центр тревоги начнет назначать скорость реагирования согласно уровню опасности – от низкого до высокого. Происшествия с низким уровнем опасности это прежде всего такие, где ничьей жизни не угрожает опасность, и ситуация не усугубляется. Например, спасение птиц и животных, а также уборка дорог от поваленных ветром деревьев. Изменение коснётся около 20% всех вызовов.

Согласно действующим до сих пор принципам работы, спасательным командам дается 60 секунд на подготовку к выезду на вызов, не зависимо от его вида и уровня опасности. В дальнейшем Центр тревоги к организации выезда на вызов добавит ещё степень приоритета, это значит, что оперативность реагирования будет зависеть от уровня опасности конкретного происшествия.

«Спасательные работы сложные и опасные, и мы должны считаться с тем, что при спешке на место происшествие могут произойти несчастные случаи. Самое важное, чтобы наши спасатели оставались здоровыми, всегда успевали на вызовы и при этом не подвергали себя и других участников движения опасности. Статистика и опыт показывают, что в некоторых случаях спешка – это неоправданный риск», – сказал руководитель отдела службы готовности к спасательным работам Спасательного департамента Лехо Лемсалу. Он также добавил, что к вызовам, где жизням людей грозит опасность, и к другим срочным вызовам, спасатели будут готовиться в течение 60 секунд и при выезде включать сирену.

Если чья-то жизнь в опасности, то команды спасателей реагируют на такие вызовы, исходя из принципа быстрой помощи. Этот принцип означает, что специальная программа за секунду собирает всю информацию: место происшествия, какого вида помощь нужна, где находится ближайшая свободная спасательная машина, какой путь от неё до места происшествия. Местоположение спасательных команд и их занятость отслеживаются в режиме реального времени.

В Эстонии Спасательный департамент может гарантировать, что автомобиль спасателей прибудет на место происшествия не позднее 15 минут. Если помощь спасателей нужна за пределами страны, то прибытие на место займет больше времени. Многое зависит от дорожных условий, так как спасателям нельзя подвергать опасности ни себя ни других участников дорожного движения.

В 2019 году со спасателями произошло 52 несчастных случая на работе, 10 из них тяжелые. Происшествий, связанных с реагированием на вызовы, было 6. В автопарке Спасательного департамента около 500 автомобилей, в год в среднем 15 из них попадают в аварии.

В прошлом году спасатели получили 26 000 вызовов, из которых спасательными мероприятиями были более 15 000. На происшествия, где чьей-то жизни грозила опасность, команда спасателей приезжала в среднем за 8 минут и 58 секунд.

Изменение принципа реагирования подготовлено совместно с Центром тревоги, который является ключевым звеном в определении уровня опасности и сложности происшествия, чтобы потом направить скорую помощь, спасателей или полицию на помощь. Изменение коснется всю спасательную систему, как профессиональных спасателей, так и добровольцев.