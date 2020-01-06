СМИ: Грета Тунберг спустилась не с небес, она вышла из ада

После первой забастовки Греты Тунберг прошло немногим больше одного года. О том, как 16-летняя активистка изменила мировую политику и саму себя пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
"Вероятно, самыми необычными в этом сумасшедшем году Греты Тунберг были те дни, когда в порядке исключения не происходило совсем ничего, - повествует журналист Кай Штриттматтер. - 14 дней на парусной яхте, между Плимутом и Нью-Йорком. Она спала по 12, иногда по 14 часов, бесконечно смотрела на волны Атлантики, пела песню шведского алфавита (...) На короткий момент она исчезла из мира, и вернулась с яростью, которая удивила многих. "Я не должна была бы быть здесь. Я должна была бы быть в школе на другой стороне океана", - так начала Грета Тунберг свою речь 23 сентября на климатическом саммите ООН. (...) А затем весь свой гнев она вместила в предложение, которое с тех пор продолжает звучать с силой проклятия: "How dare you?" (Как вы смеете?)", - передает InoPressa.
"Еще до поездки в США эта робкая, серьезная, одинокая девочка всего лишь за год стала знаменитостью Европы. А после того, как музыкант и диджей Fatboy Slim сделал ремикс своего хита "Right here, right now" на основе ее речи в ООН, стало ясно: Грета Тунберг окончательно стала мировой поп-звездой", - отмечает издание.
"Ее речь хвалили. Над ее речью насмехались. А по окончании той недели в Нью-Йорке в ее профиле в Instagram было на три миллиона больше подписчиков, чем в начале", - написано в статье.
"В этом году Грета Тунберг выступала перед итальянским Сенатом и Европарламентом, нижней палатой британского парламента и ООН. Американский журнал Time включил ее в число ста наиболее влиятельных людей 2019 года. По версии Collins Dictionary, придуманное ей словосочетание climate strike, "климатическая забастовка", стало словом 2019 года. Грета Тунберг встречалась в Риме с Папой Римским. Барак Обама научил ее в Вашингтоне модному приветствию - удару кулаком о кулак. Она встречала калифорнийский закат с Леонардо Ди Каприо и каталась на велосипеде с Арнольдом Шварценеггером, который назвал ее своей "героиней". Она ездила к противникам нефтепровода в Дакоте, где лидер народа сиу удостоил ее имени Mahpiya Etahan hi wi: женщины, спустившейся с небес", - отмечает автор.
"Но за кадрами этого года легко забывается то, что Грета Тунберг спустилась не с небес, она вышла из ада. Она годами страдала от тяжелой депрессии, не разговаривала ни с кем кроме своей семьи, испытывала нарушения пищевого поведения. У нее рано обнаружили синдром Аспергера, одну из разновидностей аутизма. Когда Грета пошла в пятый класс, ей становилось все хуже. (...) "Она перестает смеяться. Она перестает говорить. Она перестает есть", - делала записи ее мама. (...) Над ней смеялись в школе, отвергали, били.
Когда в одиннадцать лет она увидела фильмы о разрушении окружающей среды, ко всему этому добавился и страх за планету. "У меня было чувство, что все бессмысленно, если все мы все равно умрем", - говорила Грета Тунберг. Она похудела на 10 килограмм, перестала расти. Родители кропотливо фиксировали ее приемы пищи: "Завтрак: 1/3 банана. Время: 53 минуты", - пишет издание.
"Этой весной британский журнал о моде и искусстве i-D поместил Грету Тунберг на свою обложку как "девочку, изменившую мир". Однако там не было написано: этот год изменил и эту девочку. Это был переломный момент, когда она осознала, что ее слышат", - отмечает Tages-Anzeiger.
Этот год изменил почти все, но не изменил одного: послание Греты Тунберг осталось все тем же, она транслирует его раз за разом: "Прислушайтесь к ученым!". Например, к ученым из Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые говорят, что наша политика и наша жизнь должны измениться кардинальным образом, иначе нам придется переживать гораздо более катастрофичную жару, засуху, наводнения, общественные волнения и огромные потоки беженцев.
"Грету Тунберг называли радикальной и наивной. В этой критике смущает то, что Грета Тунберг и все другие школьники не требуют ничего, кроме как сдерживания обещания, которое давно дали мировые политики. Они требуют, чтобы потепление климата в итоге не перешагнуло отметку в 1,5 градуса, настаивают на соблюдении Парижского соглашения по климату, которое подписали в 2015 году 196 государств, но от реализации которого уклоняются почти все", - пишет Tages-Anzeiger.
"То, что говорит Грета Тунберг, не ново. Все об этом знали. Но ей чудесным образом удалось растолковать это знание людям и освободить значимость его ужасных последствий от забвения. Теперь она поп-звезда. К этому статусу она искренне равнодушна, но охотно использует его, потому что он привлекает внимание к ее борьбе против начинающейся климатической катастрофы".
Конечно, это внимание - палка о двух концах. "Как ты смеешь нарушать наш комфорт?", - говорят в ответ "избалованной девчонке" ее злопыхатели.
"В китайском дзен-буддизме есть поговорка о глупцах, смотрящих на палец, когда палец указывает на небо. Пальцем является здесь Грета Тунберг. Небом - климатическая катастрофа. А глупцы - это мы", - пишет Tages-Anzeiger.