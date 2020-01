СМИ: Грета Тунберг спустилась не с небес, она вышла из ада

"Вероятно, самыми необычными в этом сумасшедшем году Греты Тунберг были те дни, когда в порядке исключения не происходило совсем ничего, - повествует журналист Кай Штриттматтер. - 14 дней на парусной яхте, между Плимутом и Нью-Йорком. Она спала по 12, иногда по 14 часов, бесконечно смотрела на волны Атлантики, пела песню шведского алфавита (...) На короткий момент она исчезла из мира, и вернулась с яростью, которая удивила многих. "Я не должна была бы быть здесь. Я должна была бы быть в школе на другой стороне океана", - так начала Грета Тунберг свою речь 23 сентября на климатическом саммите ООН. (...) А затем весь свой гнев она вместила в предложение, которое с тех пор продолжает звучать с силой проклятия: "How dare you?" (Как вы смеете?)", - передает InoPressa .

"Еще до поездки в США эта робкая, серьезная, одинокая девочка всего лишь за год стала знаменитостью Европы. А после того, как музыкант и диджей Fatboy Slim сделал ремикс своего хита "Right here, right now" на основе ее речи в ООН, стало ясно: Грета Тунберг окончательно стала мировой поп-звездой", - отмечает издание.