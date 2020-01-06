СМИ: Грета Тунберг спустилась не с небес, она вышла из ада

"Вероятно, самыми необычными в этом сумасшедшем году Греты Тунберг были те дни, когда в порядке исключения не происходило совсем ничего, - повествует журналист Кай Штриттматтер. - 14 дней на парусной яхте, между Плимутом и Нью-Йорком. Она спала по 12, иногда по 14 часов, бесконечно смотрела на волны Атлантики, пела песню шведского алфавита (...) На короткий момент она исчезла из мира, и вернулась с яростью, которая удивила многих. "Я не должна была бы быть здесь. Я должна была бы быть в школе на другой стороне океана", - так начала Грета Тунберг свою речь 23 сентября на климатическом саммите ООН. (...) А затем весь свой гнев она вместила в предложение, которое с тех пор продолжает звучать с силой проклятия: "How dare you?" (Как вы смеете?)", - передает InoPressa.

"Еще до поездки в США эта робкая, серьезная, одинокая девочка всего лишь за год стала знаменитостью Европы. А после того, как музыкант и диджей Fatboy Slim сделал ремикс своего хита "Right here, right now" на основе ее речи в ООН, стало ясно: Грета Тунберг окончательно стала мировой поп-звездой", - отмечает издание.

"Ее речь хвалили. Над ее речью насмехались. А по окончании той недели в Нью-Йорке в ее профиле в Instagram было на три миллиона больше подписчиков, чем в начале", - написано в статье.

"В этом году Грета Тунберг выступала перед итальянским Сенатом и Европарламентом, нижней палатой британского парламента и ООН. Американский журнал Time включил ее в число ста наиболее влиятельных людей 2019 года. По версии Collins Dictionary, придуманное ей словосочетание climate strike, "климатическая забастовка", стало словом 2019 года. Грета Тунберг встречалась в Риме с Папой Римским. Барак Обама научил ее в Вашингтоне модному приветствию - удару кулаком о кулак. Она встречала калифорнийский закат с Леонардо Ди Каприо и каталась на велосипеде с Арнольдом Шварценеггером, который назвал ее своей "героиней". Она ездила к противникам нефтепровода в Дакоте, где лидер народа сиу удостоил ее имени Mahpiya Etahan hi wi: женщины, спустившейся с небес", - отмечает автор.

"Но за кадрами этого года легко забывается то, что Грета Тунберг спустилась не с небес, она вышла из ада. Она годами страдала от тяжелой депрессии, не разговаривала ни с кем кроме своей семьи, испытывала нарушения пищевого поведения. У нее рано обнаружили синдром Аспергера, одну из разновидностей аутизма. Когда Грета пошла в пятый класс, ей становилось все хуже. (...) "Она перестает смеяться. Она перестает говорить. Она перестает есть", - делала записи ее мама. (...) Над ней смеялись в школе, отвергали, били.