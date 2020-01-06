Пн, 6.01.2020
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Финляндия и Швеция не планируют выводить войска из Ирака

Фото иллюстративное.

ФОТО: NAINA HELEN JAAMA/AFP/Scanpix

Финляндия и Швеция не собираются сокращать свой военный контингент в Ираке, но рассматривают планы по эвакуации, если возникнет такая необходимость, пишет Postimees.

В Ираке на данный момент находятся примерно 60 финских и 70 шведских военнослужащих, которые занимались там военной подготовкой курдов и военнослужащих Ирака. Воинские подразделения обеих стран сейчас находятся на территории Ирака, однако исполнение их задач приостановлено.

Воинское подразделение Финляндии в Ираке, базирующееся в Эрбиле, является частью международной коалиции, поэтому именно она и финские власти принимают решение о выводе военных из страны.

Что касается шведских военных, то премьер-министр Стефан Лёвен также подтвердил, что пока их военные остаются в Ираке, на севере Багдада.

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