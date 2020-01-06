Финляндия и Швеция не планируют выводить войска из Ирака

Финляндия и Швеция не собираются сокращать свой военный контингент в Ираке, но рассматривают планы по эвакуации, если возникнет такая необходимость, пишет Postimees.
В Ираке на данный момент находятся примерно 60 финских и 70 шведских военнослужащих, которые занимались там военной подготовкой курдов и военнослужащих Ирака. Воинские подразделения обеих стран сейчас находятся на территории Ирака, однако исполнение их задач приостановлено.
Воинское подразделение Финляндии в Ираке, базирующееся в Эрбиле, является частью международной коалиции, поэтому именно она и финские власти принимают решение о выводе военных из страны.
Что касается шведских военных, то премьер-министр Стефан Лёвен также подтвердил, что пока их военные остаются в Ираке, на севере Багдада.