Финляндия и Швеция не планируют выводить войска из Ирака

В Ираке на данный момент находятся примерно 60 финских и 70 шведских военнослужащих, которые занимались там военной подготовкой курдов и военнослужащих Ирака. Воинские подразделения обеих стран сейчас находятся на территории Ирака, однако исполнение их задач приостановлено.

Воинское подразделение Финляндии в Ираке, базирующееся в Эрбиле, является частью международной коалиции, поэтому именно она и финские власти принимают решение о выводе военных из страны.