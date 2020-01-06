Пыллуаас: надеюсь, что Путин в Тарту не приедет

Как отметил спикер Рийгикогу, в целом он не слишком верит, что Владимир Путин приедет в Эстонию, но ему жаль, что Керсти Кальюлайд вообще позвала его сюда, передает Rus.ERR .

«Бесспорно, что при нынешнем режиме Путина проходит жесткая русификация малых народов, в том числе и финно-угорских. Если он теперь приедет на конгресс, то это будет плевком в лицо всем малым народам, которые он репрессирует. Надеюсь, что он не приедет сюда, и эстонский президент должна была бы об этом подумать», - сказал Пыллуаас, добавив, что Эстония - часть ЕС и НАТО, и отдельно вести диалог с Россией бессмысленно.