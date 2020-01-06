Пн, 6.01.2020
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  • Если увидите в продаже эту коляску, срочно звоните в полицию

Если увидите в продаже эту коляску, срочно звоните в полицию

В Пайкузе из подъезда многоквартирного дома украли детскую коляску Britax Go Next.

ФОТО: Lääne prefektuur

Полиция сообщила, что в прошлую пятницу было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что первого или второго января неизвестный украл детскую коляску Britax Go Next, находившуюся в подъезде многоквартирного дома, передает Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Ляэнаской префектуры Кристи Райдла, по первоначальной оценке, причиненный кражей ущерб составил 1110 евро.

Полиция просит всех, у кого есть информация о детской коляске с фотографии, и тех, кто увидит ее где-то в продаже или кому предложат ее купить, сообщить об этом в полицию по номеру 5343 5613.

В Пайкузе из подъезда многоквартирного дома украли детскую коляску Britax Go Next.

ФОТО: Lääne prefektuur

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