Граница переживает рекордный наплыв туристов: люди ночуют в очередях, один россиянин попал в больницу

Новогодний затор на границе в Нарве и Ивангороде на этот раз серьезнее, чем в прошлые годы. В первые дни каждого года в Эстонию едет множество туристов из России, но теперь нагрузку на погранпункты увеличили также туристы из Европы, которые по электронным визам едут в Санкт-Петербург. В эти дни по пограничному мосту в Ивангород проезжали до тысячи машин в сутки - почти вдвое больше, чем в обычные дни, а в Нарву - более полутора тысяч машин в сутки.
Полсуток в очереди
В России официально выходными в этом году объявлены дни с 1 по 8 января. В Ленинградской области (но не в Санкт-Петербурге) выходным был также день 31 декабря. Но по сообщению портала “Кингисепп сегодня”, сложности на выезде из России через Ивангород начались еще в пятницу 27 декабря, когда за сутки в Эстонию проехали около 700 автомобилей.
Пограничники по обе стороны границы работают в усиленном режиме. Легковые автомобили и автобусы движутся также по полосам для грузовиков. При этом грузовые перевозки между Нарвой и Ивангородом сейчас почти остановлены.
Пограничникам удается пропускать гораздо больше легковых машин и автобусов, чем обычно. Но очереди всё равно многочасовые. По словам жителя Санкт-Петербурга, который ехал с семьей в Таллинн в пятницу 3 января, он встал в очередь в Ивангороде около полудня, а до эстонской столицы добрался только к трем часам ночи. Ехать обратно из Таллинна в Петербург он решил через юг Эстонии и Псковскую область.
Чтобы выехать из Эстонии через Нарву, водитель должен зарегистрироваться в электронной очереди на портале eestipiir.ee и приехать в зону ожидания, которой управляет муниципальное предприятие Transservis-N. По словам руководителя этого предприятия Владимира Мижуя, количество машин, которые проходят через зону ожидания, в этот раз больше, чем обычно в новогодние и рождественские праздники. Причина в том, что гражданам ЕС именно через Нарву и Ивангород можно отправиться в Санкт-Петербург по российской электронной визе. Поэтому через Нарву едут туристы не только из Эстонии, но также из Латвии, Литвы и других стран.
“Только через нашу зону ожидания за второе, третье, четвертое и пятое января проходило до тысячи машин в сутки в одну сторону, - сказал Владимир Мижуй. - В дополнение в рейсовым автобусам было очень много туристических автобусов, многие пассажиры которых использовали электронные визы”.
Самый напряженный день - 3 января, но не всё еще закончилось
По данным Департамента полиции и погранохраны, самым напряженным днем на границе стала пятница 3 января. В Эстонию за этот день вошли или въехали 14 420 человек (1 678 транспортных средств). Больше всего людей вышло и выехало из Эстонии вчера - 9 751 человек (1 065 транспортных средств).
Статистика показывает, что за последние дни въехали в Эстонию значительно больше людей, чем выехали, а значит, погранпунктам еще предстоит пережить массовое возвращение российских туристов домой.
“Несколько раз в году на пограничных пунктах число пересекающих границу людей может даже удвоиться. Мы готовы к таким ситуациям и делаем все, чтобы пересечение границы проходило плавно. Но если туристов очень много, так на эти рождественские и новогодние праздники, то возникновение очередей неизбежно, - сообщил руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви. - Если обычно в день в Нарвском пограничном пункте границу пересекает примерно 12 000 человек в сутки (в обе стороны - прим. ред.), но только 3 января границу пересекло 22 755 человек, не считая транспортных средств. Это почти на 4000 больше, чем 3 января 2019 года.
Скоро туристы, приехавшие в Эстонии на праздники, начнут возвращаться домой. Поэтому просим всех людей, которые направляются из Эстонии в Россию на автомобиле, запастись для пересечения временем и терпением, а также заранее забронировать время пересечения границы на сайте eestipiir.ee”.
Владимир Мижуй отмечает, что в дополнение к новогоднему наплыву туристов, недавно ужесточились нормы ввоза сельскохозяйственной продукции в Эстонию из России, что создает дополнительную нагрузку на эстонских таможенников.
“Я думаю, закончится всё это восьмого числа, потому что девятого россиянам уже на работу”, - считает он.
Турист оказался в Нарвской больнице
Очевидцы сообщили порталу seti.ee, что этой ночью в зоне ожидания в Нарве умер один из туристов. Владимир Мижуй подтвердил, что пассажиру автобуса стало плохо, работник Transservis-N по просьбе других пассажиров вызвал скорую помощь, и врачам удалось спасти мужчину.
“Это россиянин. Он был доставлен в Нарвскую больницу. Он жив-здоров и в ближайшее время будет выписан из больницы”, - рассказал Владимир Мижуй.
Очередь заблокировала улицу Пушкина
Второго января из-за большого количества машин на подъезде к погранпункту возникла пробка даже на улице Пушкина - одной из основных в Нарве. Поскольку зона ожидания существует как раз для того, чтобы очередь не блокировала городские улицы, логично было предположить, что пробка возникла именно из-за ошибки Transservis-N.
Исполнительный директор этого предприятия Андрус Тамм объяснил возникший транспортный хаос тем, что городские власти не установили необходимые знаки для регулирования движения, ведь в эти дни из-за праздничных мероприятий была закрыта для транспорта Петровская площадь, и схема движения рядом с погранпунктом изменилась.
“Были установлены дорожные знаки о запрете остановки и парковки на улице Мальми, но владельцы машин не обращали на них внимания, - сообщил также Андрус Тамм в Фейсбуке. - Почти по всей улице Мальми были припаркованы легковые автомашины, по левой стороне. Также по улице Мальми перед границей стоял ряд легковых автомашин и автобусов, направляющихся в Россию. Поэтому по улице Мальми двигались четыре потока легковых автомашин и два потока автобусов, что и привело к пробкам на улице Мальми и улице Пушкина”.
Кроме того, оказалось, что значительная часть водителей из России не знали, что для выезда из Эстонии нужно сначала приехать в зону ожидания. Они следовали сразу к границе, где им приходилось разворачиваться, еще больше осложняя движение.
“Мы просим жителей Эстонии, которые сейчас принимают у себя родственников и друзей, которые приехали в гости на праздники на автомобиле, напомнить своим гостям, что в Эстонии перед пересечением границы обязательно прохождение через зону ожидания. И для того, чтобы избежать ожидания в очереди, желательно заранее забронировать время пересечения границы”, - сказал Индрек Пюви из Департамента полиции и погранохраны.
Как проехать быстрее?
По информации читателей портала seti.ee, прошлой ночью в нарвской зоне ожидания стояли около 20 автобусов с пассажирами и огромное количество легковых автомобилей. Даже чтобы попасть в туалет, людям приходилось ждать около часа.
На портале электронной очереди eestipiir.ee по состоянию на 6 января ближайшее время для пересечения границы, которое можно забронировать заранее для легкового автомобиля - ночью 10 января. На 10, 11 и 12 января всё дневное время уже забронировано, можно проехать только ночью.
На погранпунктах Лухамаа и Койдула в южной Эстонии ситуация легче - дни с 9 января полностью свободны для бронирования.
“Если не найдется подходящего времени для бронирования на Нарвском пограничном пункте, то при возможности просим воспользоваться для пересечения границы пограничными пунктами Лухамаа и Койдула, - советует Индрек Пюви. - Время ожидания в очереди на пограничных пунктах в режиме реального времени можно также посмотреть на сайте eestipiir.ee”.
По словам Владимира Мижуя, погранпункты в Нарве и Ивангороде пропускали в последние дни до 79 машин в час. Но это пиковая нагрузка. Есть часы, когда проехать границу гораздо проще.
“Были задержки до пяти-шести часов, как с ивангородской стороны, так и с нарвской, - рассказал Владимир Мижуй. - Но люди приезжают на границу около четырех часов вечера. Из гостиницы в Таллинне выезжают обычно до 12 часов, и машины начинают накапливаться у нас с четырех часов вечера. Такая ситуация - до двух часов ночи, может быть, до четырех часов утра. Дальше накал спадает. И такой цикл - каждый день”.