Граница переживает рекордный наплыв туристов: люди ночуют в очередях, один россиянин попал в больницу

Полсуток в очереди

В России официально выходными в этом году объявлены дни с 1 по 8 января. В Ленинградской области (но не в Санкт-Петербурге) выходным был также день 31 декабря. Но по сообщению портала “Кингисепп сегодня”, сложности на выезде из России через Ивангород начались еще в пятницу 27 декабря, когда за сутки в Эстонию проехали около 700 автомобилей.

Пограничники по обе стороны границы работают в усиленном режиме. Легковые автомобили и автобусы движутся также по полосам для грузовиков. При этом грузовые перевозки между Нарвой и Ивангородом сейчас почти остановлены.

Пограничникам удается пропускать гораздо больше легковых машин и автобусов, чем обычно. Но очереди всё равно многочасовые. По словам жителя Санкт-Петербурга, который ехал с семьей в Таллинн в пятницу 3 января, он встал в очередь в Ивангороде около полудня, а до эстонской столицы добрался только к трем часам ночи. Ехать обратно из Таллинна в Петербург он решил через юг Эстонии и Псковскую область.

Чтобы выехать из Эстонии через Нарву, водитель должен зарегистрироваться в электронной очереди на портале eestipiir.ee и приехать в зону ожидания, которой управляет муниципальное предприятие Transservis-N. По словам руководителя этого предприятия Владимира Мижуя, количество машин, которые проходят через зону ожидания, в этот раз больше, чем обычно в новогодние и рождественские праздники. Причина в том, что гражданам ЕС именно через Нарву и Ивангород можно отправиться в Санкт-Петербург по российской электронной визе. Поэтому через Нарву едут туристы не только из Эстонии, но также из Латвии, Литвы и других стран.

“Только через нашу зону ожидания за второе, третье, четвертое и пятое января проходило до тысячи машин в сутки в одну сторону, - сказал Владимир Мижуй. - В дополнение в рейсовым автобусам было очень много туристических автобусов, многие пассажиры которых использовали электронные визы”.

Очередь на международный автомобильный пункт пропуска Ивангород на въезде в Россию. ФОТО: Николай Андреев

Самый напряженный день - 3 января, но не всё еще закончилось

По данным Департамента полиции и погранохраны, самым напряженным днем на границе стала пятница 3 января. В Эстонию за этот день вошли или въехали 14 420 человек (1 678 транспортных средств). Больше всего людей вышло и выехало из Эстонии вчера - 9 751 человек (1 065 транспортных средств).

Статистика показывает, что за последние дни въехали в Эстонию значительно больше людей, чем выехали, а значит, погранпунктам еще предстоит пережить массовое возвращение российских туристов домой.