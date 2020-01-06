Фото ⟩ Полиция ищет свидетелей ДТП: водитель въехал в припаркованный автомобиль и скрылся

В понедельник, 6 января около 14 часов владелец обнаружил, что в течение получаса кто-то въехал в бок его автомобиля Volkswagen Passat серебристого цвета на улице Техника, рядом с домом номер 13 в Тарту.
Был причинен ущерб. Однако участник ДТП покинул место происшествия, не уведомив об аварии ни владельца пострадавшего Volkswagen Passat, ни полицию.
Если вы стали свидетелем этого ДТП или у вас есть другая информация, которая могла бы помочь установить личность скрывшегося с места аварии водителя, просим связаться с полицией по телефону 730 8814, 112 или написать по э-почте louna.ate@list.politsei.ee.