Фото ⟩ Полиция ищет свидетелей ДТП: водитель въехал в припаркованный автомобиль и скрылся

Был причинен ущерб. Однако участник ДТП покинул место происшествия, не уведомив об аварии ни владельца пострадавшего Volkswagen Passat, ни полицию.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или у вас есть другая информация, которая могла бы помочь установить личность скрывшегося с места аварии водителя, просим связаться с полицией по телефону 730 8814, 112 или написать по э-почте louna.ate@list.politsei.ee.