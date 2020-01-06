Пн, 6.01.2020
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Видео ⟩ Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений обратился к жителям страны

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений

ФОТО: ortodox.ee

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений обратился к православным жителям Эстонии с рождественским посланием. 

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

6 января, в понедельник – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (епископ Маардуский Сергий).

Рождество Христово

6 января, в понедельник – Всенощное бдение, 7 января, во вторник – в 00.00 ранняя Божественная литургия (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в 9:00 поздняя Божественная литургия (епископ Маардуский Сергий) в Таллинском Александро-Невском соборе.

7 января в 17:00 - Великая Вечерня в Таллинском Александро-Невском соборе.

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