Видео ⟩ Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений обратился к жителям страны

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений обратился к православным жителям Эстонии с рождественским посланием.
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
6 января, в понедельник – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (епископ Маардуский Сергий).
Рождество Христово
6 января, в понедельник – Всенощное бдение, 7 января, во вторник – в 00.00 ранняя Божественная литургия (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в 9:00 поздняя Божественная литургия (епископ Маардуский Сергий) в Таллинском Александро-Невском соборе.
7 января в 17:00 - Великая Вечерня в Таллинском Александро-Невском соборе.