Видео ⟩ Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений обратился к жителям страны

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

6 января, в понедельник – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (епископ Маардуский Сергий).