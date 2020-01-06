Фото ⟩ В Таллинне на Тартуском шосcе столкнулись трамвай и легковушка

Известно, на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Луалупео столкнулись ехавший в сторону аэропорта трамвай и Mercedes Benz с российскими номерами. Проезда с улицы Лаулупео на Тартуское шоссе нет. В аварии никто не пострадал.