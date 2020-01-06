Пн, 6.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне на Тартуском шосcе столкнулись трамвай и легковушка

Фото ⟩ В Таллинне на Тартуском шосcе столкнулись трамвай и легковушка

Сегодня около 17:30 произошла авария на Тартуском шоссе в Таллинне: столкнулись трамвай и легковой автомобиль. Движение трамваев было нарушено около 45 минут.

Известно, на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Луалупео столкнулись ехавший в сторону аэропорта трамвай и Mercedes Benz с российскими номерами. Проезда с улицы Лаулупео на Тартуское шоссе нет. В аварии никто не пострадал.  

По данным полиции, затор на трамвайных путях произошел из-за того, что участники ДТП не могли договориться между собой. По словам читателя, шесть трамваев были вынуждены остановиться. 

На данный момент движение восстановлено. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ