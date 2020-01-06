Фото ⟩ В Таллинне на Тартуском шосcе столкнулись трамвай и легковушка

Сегодня около 17:30 произошла авария на Тартуском шоссе в Таллинне: столкнулись трамвай и легковой автомобиль. Движение трамваев было нарушено около 45 минут.
Известно, на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Луалупео столкнулись ехавший в сторону аэропорта трамвай и Mercedes Benz с российскими номерами. Проезда с улицы Лаулупео на Тартуское шоссе нет. В аварии никто не пострадал.
По данным полиции, затор на трамвайных путях произошел из-за того, что участники ДТП не могли договориться между собой. По словам читателя, шесть трамваев были вынуждены остановиться.
На данный момент движение восстановлено.