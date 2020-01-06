Раймонд Кальюлайд: социал-демократы могут стать самой популярной партией в Таллинне

Раймонд Кальюлайд получил поддержку 98 столичных социал-демократов. За второго кандидата – искусствоведа Карин Паулус – проголосовали 25 членов таллиннского округа.

Кальюлайд в ходе своего выступления перед однопартийцами отметил, что шаги, нацеленные на лучшее будущее для Таллинна, одновременно являются и шагами, направленными на лучшее будущее для всей Эстонии. «Таллинн играет сверхважную роль в том, чтобы Эстония была более успешным и справедливым обществом. Большая часть наших предприятий действует в Таллинне. На границе Ласнамяэ производится военное оборудование высочайшего уровня, прямо у склона Тоомпеа предлагаются первоклассные услуги по кибербезопасности. На полуострове Копли расположено одно из крупнейших в Эстонии промышленных предприятий. В Таллинне и Харьюском уезде производится более половины ВВП Эстонии», – отметил Кальюлайд.

По его словам, нельзя забывать, что без продуманной политики в сфере предпринимательства и стабильного экономического роста не может быть сильной социальной защиты.

Кальюлайд также заявил, что жилая среда и предпринимательская среда в Таллинне являются единым целым. «От успеха столичных предприятий зависит налоговая база государства и местных самоуправлений. От этого в свою очередь зависит, сколько денежных средств сможет Таллинн направить на улучшение жилой среды. Хороший общественный транспорт, качественные дороги, парки и прибрежная зона, тропы здоровья и спортивные центры, перспективное городское планирование, эффективные и доступные социальные услуги, здравоохранение, образование и культура – все это нужно таллиннцам для безопасной и счастливой жизни», – подчеркнул новый лидер столичных социал-демократов.