Выпуск легковых автомобилей в Германии упал до минимума за 22 года

Немецкие производители легковых автомобилей в 2019 году существенно сократили их выпуск. Такие данные Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) приводит в понедельник, 6 января. За весь год с конвейеров немецких автозаводов сошло 4,7 млн легковых автомобилей, что на 9 процентов меньше, чем годом ранее. Это худший показатель с 1997 года, следует из статистики Международной организации автопроизводителей.

Их экспорт в прошедшем году также снизился. За пределы Германии было продано 3,5 млн легковых автомобилей, что на 13 процентов меньше показателя 2018 года. В VDA объясняют сокращение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.