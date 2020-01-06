У центристов опять все неспокойно: из партии хотят исключить заместителя мэра Тарту

Тоотс сказал BNS, что правление Тартуского округа Центристской партии в понедельник обсудило вопрос Ранд и попыталось объяснить ей, почему она должна уйти с поста заместителя мэра, однако Ранд отказалась, и поэтому ей следует покинуть партию.

Ранд призналась ERR, что являясь членом партии, во время избирательной кампании допустила ошибку в оформлении расходов. «Я, возможно, была невимательна к тому, чтобы все расходы, сделанные от имени членов партии или от компаний, были должным образом оформлены. Признаю, что в этом я виновата. Но в то же время я знаю, что делала эти расходы из собственного кармана. Поэтому я не вижу в этом причины того, что человек вдруг становится негодным к работе», - сказала Ранд.