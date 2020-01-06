У центристов опять все неспокойно: из партии хотят исключить заместителя мэра Тарту

Председатель правления Тартуского округа Центристской партии Яан Тоотс предложил правлению партии исключить из партии отказавшуюся покинуть пост заместителя мэра Тарту Монику Ранд.
Тоотс сказал BNS, что правление Тартуского округа Центристской партии в понедельник обсудило вопрос Ранд и попыталось объяснить ей, почему она должна уйти с поста заместителя мэра, однако Ранд отказалась, и поэтому ей следует покинуть партию.
Ранее Тоотс предлагал Ранд подать в отставку и занять место в первой десятке списка Центристской партии в Тарту в следующем году, однако этот вариант Ранд не устроил.
Ранд призналась ERR, что являясь членом партии, во время избирательной кампании допустила ошибку в оформлении расходов. «Я, возможно, была невимательна к тому, чтобы все расходы, сделанные от имени членов партии или от компаний, были должным образом оформлены. Признаю, что в этом я виновата. Но в то же время я знаю, что делала эти расходы из собственного кармана. Поэтому я не вижу в этом причины того, что человек вдруг становится негодным к работе», - сказала Ранд.
По словам Ранд, жалоб на ее работу помощника мэра не поступало.