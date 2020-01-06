Пожары в Австралии. ФОТО: /AP

В Австралии продолжаются самые сильные в истории страны пожары. Они объединили нацию: люди жертвуют деньги, записываются в волонтеры, собирают средства на помощь фермерам. Еще одним объединяющим фактором стало недовольство правительством: от него ждут более эффективных мер, а не того, что премьер-министр в разгар событий уезжает в отпуск, пишет Русская служба Би-би-си.

"Да и само шоссе вовсю полыхало"

В социальных сетях легко найти фотографии и видео, сделанные в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Оранжевое небо, задымление, трупы животных вдоль дорог.

16-летний Габриэль Кам жил с родителями в Балморале - небольшом городе на берегу моря в двух часах езды от Сиднея. "Пожарные говорили нам: готовьтесь, спилите деревья и кустарник рядом с домом, чтобы огонь остановился, но все было бесполезно. Мы были полностью в руках матери-природы, мы были беззащитны", - говорит он.

Огонь уничтожил дом семьи Кам за несколько минут. В окнах там были установлены стекла, способные выдержать удар кувалды. После пожара они оплавились и осыпались мелкими кусочками.

Житель того же городка 67-летний Стив Харрисон - гончар по профессии - понял, что не успевает эвакуироваться. "Мой сад был в огне, дорога до шоссе была в огне, да и само шоссе вовсю полыхало", - вспоминает он.

За пару дней до пожара он сделал убежище, похожее на огнеупорную печь для обжига глиняных предметов. По форме, говорит Харрисон, она получилась весьма похожей на гроб. Он лег в эту печь и закрыл ее. "Огненная буря", как ее характеризует сам житель Балморала, продолжалась около получаса.

Когда дышать стало совсем тяжело, он открыл убежище. Дом полностью сгорел, сад был уничтожен, но мужчина остался жив и почти не пострадал.

Всего с декабря 2019 года огонь в Австралии уничтожил более 1400 домов.

"Это вообще реальная жизнь?"

Советы о том, как себя вести в случае опасности и как оказывать первую помощь, регулярно публикуются в национальных и городских газетах и на популярных сайтах.

Пожарным помогают волонтеры - и уже двое из них погибли при тушении огня. Фермеры спасают на своих защищенных территориях бегущих от огня диких животных.

В конце декабря совладелец фермы на северо-востоке штата Виктория Эндрю Фрешуотер написал в социальной сети LinkedIn: "Если у кого-то есть овцы и крупный рогатый скот в зоне пожаров, мы готовы принять шесть-семь тысяч животных и будем обращаться с ними как со своими".

После того, как пошли первые ответы, свою помощь предложили и другие фермеры. А Фрешуотер написал: "Я осознал, что шесть-семь тысяч - капля в море, к тому же из-за пожаров многих животных можно перевезти только по океану". Он создал страницу на сайте для фандрайзинга и предложил там собирать деньги для срочных нужд фермеров в зоне пожаров. Сотни человек уже пожертвовали суммы от 10 долларов до нескольких тысяч.

Власти штата Виктория 5 января попросили не присылать вещи для помощи пострадавшим. Одежды и предметов первой необходимости уже столько, что их просто негде хранить.

Деньги пострадавшим собирают большие благотворительные организации, фонды помощи фермерам, зоозащитники. Родившиеся в Австралии актриса Николь Кидман и певица Кайли Миноуг пожертвовали таким организациям по 500 тысяч долларов.

Средства собираются везде - от церквей до инстаграм-аккаунта, в котором живущие в Австралии ювелиры-любители показывают свои работы.

4 января 20-летняя пользовательница "Твиттера" под ником earth angel предложила отправить свои эротические фото каждому, кто пришлет ей подтверждение, что пожертвовал благотворительным фондам как минимум 10 долларов.

Сейчас у этой записи 70 тысяч ретвитов и 168 тысяч лайков. Вечером 5 января девушка написала: "В ответ на мой твит собрано приблизительно 700 тысяч долларов. Это вообще реальная жизнь?!"

"Передайте премьеру, чтоб он пошел к черту"

Еще одним объединяющим фактором стало резкое недовольство правительством, которое оказалось не готово к масштабам бедствия.

"Никто бы не смог предсказать такое, - говорит правительство. А ведь эксперты предупреждали его о пожарах в 1988, 1993, 1998, 2001, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах", - это одна из самых популярных записей в группе об Австралии в сообществе Reddit.

Когда пожары уже начались, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уехал в отпуск на Гавайи. В 20-х числах декабря, когда стало известно о гибели двух волонтеров-пожарников, ему пришлось досрочно вернуться, извиняться и оправдываться фразами вроде: "В конце прошлой недели ситуация была совсем не такой, как сегодня".

"Добро пожаловать в реальный мир, Скомо [Скотт Моррисон]", - так комментировали в соцсетях видео телеканала "Nine news" о посещении премьер-министром небольшого австралийского городка.

Премьер взял за руку беременную девушку, хотя та говорила, что пожмет ему руку, только если оставшиеся без домов люди получат помощь. А потом под выкрики и прямые оскорбления других жителей растерянный Моррисон просто пошел к своей машине.

Еще одно видео снял телеканал "7 News". Перед съемочной группой остановилась пожарная машина, и выглянувший в окно пожарный (а к ним в Австралии всегда относились как к национальным героям) произнес: "Вы же из медиа? Передайте премьеру, чтоб он пошел к черту!".

Фраза стала настолько популярной в Австралии, что пожарного в момент ее произнесения стали рисовать на стенах в виде граффити.