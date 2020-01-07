В Таллинне в ДТП пострадал четырехлетний мальчик

В понедельник, 6 января, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 19.40 на перекрестке улиц Сютисте-теэ и Тервизе. Автомобиль Škoda Superb, которым управлял 34-летний мужчина, начал поворачивать налево и выехал наперерез Nissan Qashqai, за рулем которого находилась 22-летняя женщина.
Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а пассажира — 4-летнего мальчика — в Таллиннскую детскую больницу.