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  • В Таллинне в ДТП пострадал четырехлетний мальчик

В Таллинне в ДТП пострадал четырехлетний мальчик

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik

В понедельник, 6 января, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 19.40 на перекрестке улиц Сютисте-теэ и Тервизе. Автомобиль Škoda Superb, которым управлял 34-летний мужчина, начал поворачивать налево и выехал наперерез Nissan Qashqai, за рулем которого находилась 22-летняя женщина.

Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а пассажира — 4-летнего мальчика — в Таллиннскую детскую больницу.

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