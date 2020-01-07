Вт, 7.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
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Пыллуаас: нынешняя коалиция не будет ратифицировать пограничный договор с Россией

Хенн Пыллуаас.

ФОТО: Sander Ilvest

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил, что правящая коалиции не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, пишет Rus.ERR.

"Позиция [правительственной] коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пыллуаас интервью ERR.

Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пыллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно, так как если Эстония заключит новый договор о границе и откажется от тех территорий [Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года], это будет иметь огромные юридические последствия.

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