Пыллуаас: нынешняя коалиция не будет ратифицировать пограничный договор с Россией

"Позиция [правительственной] коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пыллуаас интервью ERR.

Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пыллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно, так как если Эстония заключит новый договор о границе и откажется от тех территорий [Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года], это будет иметь огромные юридические последствия.