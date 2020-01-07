Пыллуаас: нынешняя коалиция не будет ратифицировать пограничный договор с Россией

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил, что правящая коалиции не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, пишет Rus.ERR.
"Позиция [правительственной] коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пыллуаас интервью ERR.
Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пыллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно, так как если Эстония заключит новый договор о границе и откажется от тех территорий [Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года], это будет иметь огромные юридические последствия.