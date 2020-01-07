США осудили вето РФ и Китая в ООН по штурму посольства

"Блокирование в Совете Безопасности ООН самого основополагающего заявления, подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий, ставит под сомнение авторитет Совбеза", - указано в пресс-релизе.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поначалу Россия согласовала заявление с осуждением нападения на американскую дипмиссию, но все изменилось после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. "Не учитывать это было невозможно. Мы сообщили, что можем предложить поправки к заявлению председателя Совбеза, но такие поправки определенно были бы неприемлемы для наших американских коллег", - отметил он.

Штурм посольства США в Ираке

31 декабря посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде после того, как здание взяли штурмом десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!" и жгли американские флаги.

Штурм посольства произошел после того, как 29 декабря в результате воздушного налета США на базу "Катаиб Хезболлах" в иракском Эль-Каиме погибли не менее 25 бойцов. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.