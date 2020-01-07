Вт, 7.01.2020
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FIS подтвердила дисквалификацию эстонских спортсменов

Карел Таммъярв

ФОТО: Tairo Lutter

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о четырехлетней дисквалификации трех лыжников - Карела Таммъярва, Андреаса Веэрпалу, Михаила Полторанина (Казахстан) и одного тренера - Мати Алавера, передает Rus.Err.ee

'Рассмотрение дел Алго Кярпа и Андруса Веэрпалу - двукратного олимпийского чемпиона и отца Андреаса - продолжается, на обоих наложено временное отстранение.

Наказание наложено за использование запрещенного вещества или метода, а именно кровяного допинга, сообщается на официальном сайте FIS.

В течение 21 дня спортсмены могут подать апелляции на дисквалификации в Спортивный арбитражный суд.

FIS сообщает, что расследование дисциплинарных дел против эстонского лыжника Алго Кярпа, признавшегося в употреблении кровянго допинга и тренера Андруса Веэрпалу, отрицающего свою причастность, продолжается, на них наложено временное отстранение.

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