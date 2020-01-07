FIS подтвердила дисквалификацию эстонских спортсменов

'Рассмотрение дел Алго Кярпа и Андруса Веэрпалу - двукратного олимпийского чемпиона и отца Андреаса - продолжается, на обоих наложено временное отстранение.

Наказание наложено за использование запрещенного вещества или метода, а именно кровяного допинга, сообщается на официальном сайте FIS.

В течение 21 дня спортсмены могут подать апелляции на дисквалификации в Спортивный арбитражный суд.