В Рождество отец Евгений читает молитвы в Печорах на эстонском языке

«Приходите-приходите на службу, - пригласил вчера отец Евгений бодрым голосом и на понятном эстонском языке на ночную рождественскую службу. – Конечно, будет красиво. У меня еще есть силы».

Отец Евгений является единственным постоянно служащим в России священником, который владеет эстонским языкома. На рождественской службе он пообещал обязательно прочесть «Отче наш» на эстонском.

Сам отец Евгений не считает юбилей, который он будет праздновать в декабре, таким уж важным событием, скорее просто одна из дат.

Самый опытный водитель в районе

«Я – один из самых старых водителей в Печерском районе», - с гордостью заявил отец Евгений. Вот-вот его водительский стаж составит 71 год!

Обычно сам приезжающий из пригорода Печор в город на службу отец Евегний получил водительские права в 1948 году. Прошлой весной права продлили еще на 10 лет. «Всех других водителей, моих друзей, с которыми я учился, я похоронил», - говорит священник, носящий в миру имя Евгений Пелешев.

В Печорах отец Евгений похоронил не только всех своих друзей-водителей, но и почти всех сету, живших в этом районе. Уже целый приход. Именно поэтому сейчас службы идут только на русском языке. Лишь иногда, как сейчас в Рождество, отец Евгений еще читает «Отче наш» на эстонском. «Сету тут больше нет, я уже всех похоронил, - рассказал он. – Когда я только пришел сюда настоятелем, то церковь была полна народу. Сетусцы приходили из всех расположенных рядом деревень. Первые пять лет вел службы только на эстонском языке, поэтому русские сюда вообще не ходили. Но после сету начало становиться все меньше. Когда появилась граница, большая часть из них уехали в Эстонию. Сейчас по воскресеньям нет никого. В большие праздники хорошо, если придут пять-десять человек». Отец Евгений огорчен, что в церкви больше не с кем поговорить по-эстонски.

«Старейшина церкви Николай еще говорит по-эстонский, но раньше, когда я пришел, все певчие, дьякон и уборщицы – все в церкви были эстонцами. Сейчас уже и сам начал забывать язык, - рассказал отец Евгений. – Язык сету я не знал. Когда я сюда пришел и впервые услышал язык сету, то подумал, что это за народ – я ничего не понимал».

Сетуский Храм святой Варвары расположен прямо напротив известного Псково-Печерского монастыря. В монастыре отец Евгений провел всю юность. Именно духовенство монастыря когда-то отправило молодого Евгения на курсы водителей, когда монастырь после войны получил свой первый грузовик.

Само попадание отца Евгения в монастырь – это настоящее приключение. Он родился во время мирового экономического кризиса и второго правительства Отто Страндмана в декабре 1930 года в деревне Яана, расположенной неподалеку от Васькнарвы, в глубоко верующей православной семье. Во время Второй Мировой войны семью эвакуировали поближе к Пюхтицкому монастырю.

Пешком из Куремяэ в Печоры

«Семь месяцев фронт стоят рядом с нами на реке Нарва. Русские никак не могли перейти реку», - отец Евгений до сих пор очень хорошо помнит военное время.

На жившего в Куремяэ и хорошо выучившего эстонский язык молодого Евгения война повлияла так, что он решил посвятить свою жизнь вере. Свое посвящение он доказал тем, что 15-летним подростком пешком дошел из Куремяэ до Печор. Эти 250 километров он помнил хорошо: «В понедельник вышел и к пятнице дошел до места».

Свой первый приход в Печорском районе в Саалесе (по-русски Залесье) отец Евгений получил в 1955 году после окончания Ленинградской духовной семинарии. Там приход был двуязычным: службы он вел как на языке сету, так и на русском, а через 20 дет его попросили прийти настоятелем церкви сету в Печорах. Предыдущий священник Пеэтер Вайнола умер и искали нового настоятеля, который говорил бы на эстонском и языке сету.