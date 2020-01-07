Илья Ковальчук успешно дебютировал за "Монреаль"

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук дебютировал за канадский клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:3).

Россиянин провел на льду 19 минут 25 секунд (2:28 – в большинстве, полезность «+2»), выступил ассистентом при второй шайбе Бена Чиарота и нанес четыре броска в створ.

Также Ковальчук применил шесть силовых приемов и сделал один блок-шот. Его назвали третьей звездой встречи. В активе игрока стало 10 (3+7) очков в 18 матчах текущего сезона.

B истории «Канадиенс» 36-летний Ковальчук стал третьим самым возрастным дебютантом, набравшим очко в первом матче.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:0).

В игре против своего бывшего клуба россиянин отразил все 32 броска по своим воротам, сыграв на ноль во второй раз в сезоне.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал четыре (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (6:4).

Матч с четырьмя или более очками стал для канадца четвертым в нынешнем сезоне.

Он вернул себе единоличное лидерство в гонке бомбардиров, набрав 69 (24+45) баллов в 45 матчах и оторвавшись от партнера по «Ойлерс» Леона Драйзайтля на два балла.