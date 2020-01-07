Грубая ошибка капитана эстонской футбольной сборной помогла Роналду обойти Месси

На 49-й минуте матча "Ювентус" - "Кальяри" (4:0) капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван ошибся с пасом на Себастьяна Валукевича - мяч перехватил Криштиану Роналду и легко переиграл вратаря Робина Ольсена. Это был первый гол Роналду и "Ювентуса" в матче. На 67-й и 82-й минутах Роналду отличился еще дважды, голом также отметился и Гонсало Игуаин.

Для Роналду этот хет-трик стал 36-м в европейских чемпионатах (34 – в Испании, по 1 – в Англии и Италии). Он обошел капитана «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 35 хет-триков в чемпионатах (он забивал только в Ла Лиге).

Дубль Ромело Лукаку и гол Мартинеса помогли "Интеру" в гостях одолеть 3:1 "Наполи". "Милан" не смог переиграть одного из аутсайдеров Серии А, "Сампдорию", сыграв вничью 0:0. Не помог миланцам и Златан Ибрагимович, проведший первые 35 минут после своего возвращения в итальянский чемпионат.