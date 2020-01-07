Военный потенциал США и Ирана

Поводом к нынешнему резкому обострению в отношениях между США и Ираном стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада.