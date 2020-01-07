Вт, 7.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу

Военный потенциал США и Ирана
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Иранские военные.

ФОТО: MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA/MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA

Поводом к нынешнему резкому обострению в отношениях между США и Ираном стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада.

В последующие дни Вашингтон и Тегеран обменялись взаимными угрозами: иранское руководство и его союзники пообещали атаки на американские военные объекты, а президент Трамп сообщил о готовности нанести военные удары по 52 иранским целям в случае выполнения Ираном своих угроз.

Издание Deutsche Welle собрало основные факты о военном потенциале обеих стран.

Инфографика Военный потенциал США и Ирана

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