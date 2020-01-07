Фото: в продажу поступил чудесный хутор для большой семьи на Сааремаа

Хутор с уникальными историческими строениями расположен в километре от моря. На участке площадью 8144 квадратных метров находятся два дома, из которых один имеет площадь 72 квадратных метра, а другой - 73,4 квадратных метров. В обоих домах можно с комфортом жить круглый год.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

Также на участке находятся амбар, летняя кухня, отличная баня и ветряная мельница, которая к тому же действующая! Самое старое здание - амбар постройки 1810 года.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

Между двумя жилыми зданиями расположена беседка с грилем, где можно отлично проводить время теплыми летними вечерами.

Хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE