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  • Фото: в продажу поступил чудесный хутор для большой семьи на Сааремаа

Фото: в продажу поступил чудесный хутор для большой семьи на Сааремаа

Talu Saaremaal.

ФОТО: KV.EE

Недвижимость на Сааремаа - хутор с собственной мельницей - пригодна и для летнего отдыха, и для постоянного проживания и рассчитана на две семьи, пишет Kodustiil.

Хутор с уникальными историческими строениями расположен в километре от моря. На участке площадью 8144 квадратных метров находятся два дома, из которых один имеет площадь 72 квадратных метра, а другой - 73,4 квадратных метров. В обоих домах можно с комфортом жить круглый год. 

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

Также на участке находятся амбар, летняя кухня, отличная баня и ветряная мельница, которая к тому же действующая! Самое старое здание - амбар постройки 1810 года. 

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

Между двумя жилыми зданиями расположена беседка с грилем, где можно отлично проводить время теплыми летними вечерами. 

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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