Важно: учтите эти советы перед началом ремонта в ванной комнате

Хорошая система вентиляции

Это особенно важно для ванных, где установлены душевые кабины или зеркала больших размеров. Если помещение недостаточно проветривается, водяной пар может оседать в виде конденсата на стенах за душевой кабиной, на напольной плитке и зеркалах и со временем способствовать поврежению плитки или образованию плесени.

Укладка напольной плитки

Укладка плитки сама по себе требует мастерства. В любом случае лучше сделать чертеж раскладки и нарисовать на полу необходимые линии. Плитку всегда нужно начинать укладывать из центра помещения, двигаясь к стенам.

Установка дверей