Важно: учтите эти советы перед началом ремонта в ванной комнате

При планировании ремонтных работ в ванной комнате, будь то капитальный ремонт или же переделка уже имеющегося, необходимо быть очень внимательным и учитывать различные технические нюансы, о которых напоминает Kodustiil.
Хорошая система вентиляции
Это особенно важно для ванных, где установлены душевые кабины или зеркала больших размеров. Если помещение недостаточно проветривается, водяной пар может оседать в виде конденсата на стенах за душевой кабиной, на напольной плитке и зеркалах и со временем способствовать поврежению плитки или образованию плесени.
Укладка напольной плитки
Укладка плитки сама по себе требует мастерства. В любом случае лучше сделать чертеж раскладки и нарисовать на полу необходимые линии. Плитку всегда нужно начинать укладывать из центра помещения, двигаясь к стенам.
Установка дверей
Хотя к расположению дверей нужно относится внимательно в каждом жилом помещении, это особенно важно для ванных комнат. При установке двери и дверных петель обязательно учитывайте расположение унитаза, чтобы избежать будущих неприятностей в ванной комнате или туалете.