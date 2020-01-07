Вт, 7.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
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Важно: учтите эти советы перед началом ремонта в ванной комнате

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

При планировании ремонтных работ в ванной комнате, будь то капитальный ремонт или же переделка уже имеющегося, необходимо быть очень внимательным и учитывать различные технические нюансы, о которых напоминает Kodustiil. 

Хорошая система вентиляции

Это особенно важно для ванных, где установлены душевые кабины или зеркала больших размеров. Если помещение недостаточно проветривается, водяной пар  может оседать в виде конденсата на стенах за душевой кабиной, на напольной плитке и зеркалах и со временем способствовать поврежению плитки или образованию плесени. 

Укладка напольной плитки

Укладка плитки сама по себе требует мастерства. В любом случае лучше сделать чертеж раскладки и нарисовать на полу необходимые линии. Плитку всегда нужно начинать укладывать из центра помещения, двигаясь к стенам.

Установка дверей

Хотя к расположению дверей нужно относится внимательно в каждом жилом помещении, это особенно важно для ванных комнат. При установке двери и дверных петель обязательно учитывайте расположение унитаза, чтобы избежать будущих неприятностей в ванной комнате или туалете.

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