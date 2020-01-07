Анетт Контавейт с победы начала выступления в Австралии

В первом сете соперницы обменивались геймами на своей подаче до счета 2:2, когда Шувэй взяла подачу нашей теннисистки. Однако две последующие подачи Шувэй взяла уже Контавейт и довела сет до победы. Во втором сете, в третьем гейме Шувэй имела сразу четыре брейкпоинта, но Контавейт сумела их отыграть и забрать свою подачу, а в следующем гейме и подачу Шувэй. Дальше Контавейт было уже не остановить и во втором круге турнира в Брисбене Контавейт сыграет с победителем матча Кики Бертенс - Даяна Ястремская