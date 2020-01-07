Узнайте, какое комнатное растение входит в моду в Эстонии

Зато это растение уже украшает интерьеры модных кафе и хорошо известно в социальных сетях. Monstera Deliciosa - это растение должно украшать интерьер жилища каждого человека, который хочет, чтобы его считали продвинутым знатоком модных веяний, пишет domino.com. Так что вам пора освобождать место для монстеры с ее огромными листьями.

Монстера - Monstera Deliciosa. ФОТО: Shutterstock

Листья монстеры ядовиты, поэтому ее следует держать подальше от детей и животных. Монстеры нетребовательны к наличию солнечного света, но и сидеть в темном углу им не нравится. При этом растение должно быть защищено от слишком большого количества прямых солнечных лучей, так как они могут сжечь листья монстеры. Это растение предпочитает стабильную температуру 20-25 градусов, а поливать его достаточно раз в неделю.

Монстера - Monstera Deliciosa. ФОТО: Shutterstock