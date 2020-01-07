Узнайте, какое комнатное растение входит в моду в Эстонии

Украшение домашнего интерьера экзотическими растениями становится все более и более востребованным. Прошли те времена, когда единственным комнатным растением был печально стоящий на подоконнике горшок с папоротником. Самым модным растением прошлого года является монстера, которая пока не очень популярна в домах жителей Эстонии, передает Kodustiil.
Зато это растение уже украшает интерьеры модных кафе и хорошо известно в социальных сетях. Monstera Deliciosa - это растение должно украшать интерьер жилища каждого человека, который хочет, чтобы его считали продвинутым знатоком модных веяний, пишет domino.com. Так что вам пора освобождать место для монстеры с ее огромными листьями.
Листья монстеры ядовиты, поэтому ее следует держать подальше от детей и животных. Монстеры нетребовательны к наличию солнечного света, но и сидеть в темном углу им не нравится. При этом растение должно быть защищено от слишком большого количества прямых солнечных лучей, так как они могут сжечь листья монстеры. Это растение предпочитает стабильную температуру 20-25 градусов, а поливать его достаточно раз в неделю.
При неправильных условиях содержания листья монстеры становятся коричневыми. Поврежденные листья должны быть срезаны, поскольку вновь зелеными они не станут. Пожелтение листьев может быть вызвано чрезмерным, а также недостаточным поливом, сильным прямым солнечным светом и чрезмерным количеством внесенных удобрений. Если листья стабильно остаются зелеными, значит, растение содержится в подходящих ему условиях.