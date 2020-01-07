Что остается от театра? Только память сердца

Она ответила:

«– Я вас поддерживаю обеими руками. Ведь человек, артист – главный инструмент театра. Определяющий инструмент. Без декорации, света, костюмов можно создать спектакль. Лучше, конечно, чтобы они были, и талантливо сделанные. Но без них в крайнем случае можно обойтись. Если сильно постараться, можно обойтись даже без пьесы. А вот без артиста, который является не только проводником режиссерского замысла, но и, условно говоря, «контактером» со зрителями, – невозможно. Человек приходит в театр не за знаниями, не послушать чужие размышления, пусть даже и очень умные. Занимая место в зрительном зале, он рассчитывает на эмоциональное потрясение, на работу души, если хотите. Это могут быть и смех, и слезы – что угодно, кроме холодной рассудочной реакции. И те, кто отрицает психологический театр, сами себя загоняют в тупик. Но это вовсе не значит, что психологический театр может быть только бытоподобным. Это другая крайность. Артист на сцене – в каком бы жанре, в какой бы экспериментальной форме он ни существовал, – всегда опирается на психологию человека. Именно это и объединяет его со зрителем, через это выстраиваются мостики контакта между сценой и залом.

Сейчас наступило время ниспровергателей, отрицающих все, что существовало до них. Могу говорить только о том, что знаю. А в Москве происходит именно так. Но это обязательно пройдет, потому что обречено на конфликт с теми, ради кого театр существует, – со зрителями. И все опять вернется к подвалам, к полуподпольным спектаклям, где режиссеры и артисты будут искать ниспровергнутое старое, искать механизмы для того, чтобы, как я говорю, «катапультировать зрителя из его удобного кресла», эмоционально воздействовать на человека. И тут без психологического театра, как основы актерского мастерства, не обойдется».