Три самых распространенных мифа о дорожном страховании

В Эстонии дорожное страхование является обязательным для каждого транспортного средства, участвующего в дорожном движении. Часто оказывается, что люди не знают важных фактов, касающихся страхования, которые могут быть полезны в определенных ситуациях. Приводим три распространенных мифа о дорожном страховании. Советы дает менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования Трийн Кяэрамеэс.
Миф 1: в случае продажи транспортного средства мне вернут предварительно оплаченный страховой взнос
Когда в дорожно-транспортном регистре изменяется владелец транспортного средства, передаются также все связанные с автомобилем права и обязанности, в том числе и дорожное страхование. Для многих является неожиданностью, что после того, как автомобиль продан, старый владелец больше не может расторгнуть заключенный им договор дорожного страхования. По закону права и обязанности переходят к новому владельцу. По словам менеджера по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования IIZI, новому владельцу стоит сразу же корректно переоформить дорожную страховку, чтобы уведомления об окончании договора поступали своевременно и нужному человеку. Уведомление о смене владельца предусмотрено также условиями некоторых страховых компаний.
Миф 2: ущерб, вызванный дверью автомобиля на парковке, не покрывается дорожной страховкой
Помятые на парковке двери зачастую вызывают замешательство, и люди не ожидают, что повреждение другого транспортного средства дверью автомобиля также покрывается на основании договора о дорожном страховании. В 2018 году на парковке торгового центра «Юлемисте» произошло 125 инцидентов, общий убыток в которых составил 0,12 миллиона евро (ФДС). Если лицо, причинившее ущерб, известно, то ущерб покрывается на основании договора дорожного страхования. Важно зафиксировать случай и при первой возможности связаться со страховой компанией. «Вы можете обратиться как в свою страховую компанию, так и в компанию виновника», – комментирует Кяэрамеэс.
Миф 3: ущерб, вызванный случайным наездом на дорожный знак, несет сам виновник
Часто считается, что ущерб от наезда на дорожный знак должен нести сам виновник. «Затраты на ремонт дорожного знака компенсирует дорожное страхование», – комментирует Кяэрамеэс. Поскольку в такой ситуации пострадавший физически на месте не присутствует, то водители, как правило, покидают место происшествия, и распространено заблуждение, что ущерб придется возмещать из собственного кармана. «Если вы покинули место происшествия, то вам действительно придется позже покрывать весь ущерб самим, но при правильных действиях поможет страховка», – добавляет менеджер по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования IIZI. Повреждение дорожного знака, соседского забора, дорожного ограждения, уличного фонаря и прочего возможного имущества покрывается на основании договора о дорожном страховании.