Три самых распространенных мифа о дорожном страховании

Миф 1: в случае продажи транспортного средства мне вернут предварительно оплаченный страховой взнос

Когда в дорожно-транспортном регистре изменяется владелец транспортного средства, передаются также все связанные с автомобилем права и обязанности, в том числе и дорожное страхование. Для многих является неожиданностью, что после того, как автомобиль продан, старый владелец больше не может расторгнуть заключенный им договор дорожного страхования. По закону права и обязанности переходят к новому владельцу. По словам менеджера по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования IIZI, новому владельцу стоит сразу же корректно переоформить дорожную страховку, чтобы уведомления об окончании договора поступали своевременно и нужному человеку. Уведомление о смене владельца предусмотрено также условиями некоторых страховых компаний.

Миф 2: ущерб, вызванный дверью автомобиля на парковке, не покрывается дорожной страховкой

Помятые на парковке двери зачастую вызывают замешательство, и люди не ожидают, что повреждение другого транспортного средства дверью автомобиля также покрывается на основании договора о дорожном страховании. В 2018 году на парковке торгового центра «Юлемисте» произошло 125 инцидентов, общий убыток в которых составил 0,12 миллиона евро (ФДС). Если лицо, причинившее ущерб, известно, то ущерб покрывается на основании договора дорожного страхования. Важно зафиксировать случай и при первой возможности связаться со страховой компанией. «Вы можете обратиться как в свою страховую компанию, так и в компанию виновника», – комментирует Кяэрамеэс.

Миф 3: ущерб, вызванный случайным наездом на дорожный знак, несет сам виновник