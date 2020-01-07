Аудит выявил существенные недостатки в проекте Rail Baltica

В сообщении литовского Госконтроля говорится, что управляющим проектом до сих пор не удается придерживаться оговоренного графика и предусмотренного бюджета. По сообщению ведомства, в среднем есть отставание на полтора года.

Совместное литовко-латвийско-эстонское предприятие RB Rail, реализующее проект, утверждает, что уже предприняты действия, которые бы помогли добиться изменений, в сферах, названных аудиторами.

По словам временного главы RB Rail Агниса Дриксны, есть цель своевременной реализации проекта.

"В аудите акцентируются риски графика и бюджета, однако наша цель – завершить проект в 2026-ом. Мы назвали необходимые для этого условия, включая и лучшее принятие решений в процессе проектировки и строительства, а также своевременное выделение финансирования. Если эти условия будут реализованы эффективно, то проект Rail Baltica будет завершен в срок", – отметил в пресс-релизе А. Дриксна.