Аудит выявил существенные недостатки в проекте Rail Baltica

Аудит проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, проеденный латвийскими, литовскими и эстонскими специалистами, установил недостатки в управлении реализацией проекта, по причине которых возникает риск превышения оговоренного бюджета, а также вероятности того, что сам проект не будет реализован в установленный срок до 2026 года.
В сообщении литовского Госконтроля говорится, что управляющим проектом до сих пор не удается придерживаться оговоренного графика и предусмотренного бюджета. По сообщению ведомства, в среднем есть отставание на полтора года.
Совместное литовко-латвийско-эстонское предприятие RB Rail, реализующее проект, утверждает, что уже предприняты действия, которые бы помогли добиться изменений, в сферах, названных аудиторами.
По словам временного главы RB Rail Агниса Дриксны, есть цель своевременной реализации проекта.
"В аудите акцентируются риски графика и бюджета, однако наша цель – завершить проект в 2026-ом. Мы назвали необходимые для этого условия, включая и лучшее принятие решений в процессе проектировки и строительства, а также своевременное выделение финансирования. Если эти условия будут реализованы эффективно, то проект Rail Baltica будет завершен в срок", – отметил в пресс-релизе А. Дриксна.
Планируется, что Rail Baltica с 2026 года соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Ширина этой колеи будет европейского стандарта (1435 мм), по ней будут ездить электропоезда, перевозя пассажиров и грузы. Протяженность этой железной дороги составит 870 километров.