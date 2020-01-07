В э-магазинах строительных товаров распространяются псевдоскидки

В конце прошлого года бдительные пользователи интернет-магазинов заметили, как K-rauta манипулирует ценами и скидками: стоимость товара со скидкой порой практически не отличается от первоначальной цены, потому что на время акции оригинальную стоимость товара почему-то повышают, пишет Postimees.
Подтверждение этому появилось в Facebook-группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt, что вызвало бурное обсуждение политики скидок в Эстонии. Десятки пользователей начали делиться своим опытом подобных «скидок» в магазинах по всей Эстонии.
K-rauta: мы не хотим вводить покупателей в заблуждение
K-rauta пояснил, что их целью не было ввести потребителей в заблуждение. «Поскольку эстонские магазины K-rauta и интернет-магазины K-rauta управляются разными независимыми акционерными обществами, то отличаются как процессы закупок товаров, так и ценообразование. «Цены товаров отличаются в зависимости от страны и магазина, можно найти различные цены на товары как в магазинах K-rauta в Эстонии, так и в э-магазинах, потому что бренд один, но операторы разные», – прокомментировали в магазине.
Департамент защиты прав потребителя: это не единичный случай
Эксперт по коммуникациям Департамент защиты прав потребителя и технадзора Анне-Май Хелемяэ сказала Postimees, что поднятие цен на товары перед началом скидок — это, к сожалению, практика, которой пользуются несколько предприятий, занимающихся продажей строительных товаров.
«И хотя обращений потребителей касательно ценников мало, проблема есть, и поэтому в 2020 году мы серьезно сфокусируемся на данном вопросе», – подтвердила Хелемяэ.
Она пояснил, что, согласно Закону о защите прав потребителя, продавец товара или услуги должен следовать добрым традициям торговли. Если же продавец предоставляет неверную информацию о цене товара, о расчете цены на него, то речь идет о введении в заблуждение, за что юридическое лицо можно наказать штрафом в размере до 32 тысяч евро.