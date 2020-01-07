В э-магазинах строительных товаров распространяются псевдоскидки

Подтверждение этому появилось в Facebook-группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt, что вызвало бурное обсуждение политики скидок в Эстонии. Десятки пользователей начали делиться своим опытом подобных «скидок» в магазинах по всей Эстонии.

K-rauta veebihinnad. ФОТО: Erakogu

K-rauta veebihinnad. ФОТО: Erakogu

K-rauta: мы не хотим вводить покупателей в заблуждение

K-rauta пояснил, что их целью не было ввести потребителей в заблуждение. «Поскольку эстонские магазины K-rauta и интернет-магазины K-rauta управляются разными независимыми акционерными обществами, то отличаются как процессы закупок товаров, так и ценообразование. «Цены товаров отличаются в зависимости от страны и магазина, можно найти различные цены на товары как в магазинах K-rauta в Эстонии, так и в э-магазинах, потому что бренд один, но операторы разные», – прокомментировали в магазине.

Департамент защиты прав потребителя: это не единичный случай

Эксперт по коммуникациям Департамент защиты прав потребителя и технадзора Анне-Май Хелемяэ сказала Postimees, что поднятие цен на товары перед началом скидок — это, к сожалению, практика, которой пользуются несколько предприятий, занимающихся продажей строительных товаров.

«И хотя обращений потребителей касательно ценников мало, проблема есть, и поэтому в 2020 году мы серьезно сфокусируемся на данном вопросе», – подтвердила Хелемяэ.