Компания Sony удивила анонсом первого электромобиля Vision-S

Sony сделала один из самых неожиданных анонсов на выставке Consumer Electronic Show - электромобиль Sony Vision-S, который предназначен для демонстрации различных технологий японской компании.
Электромобиль Sony Vision-S оснащен 33 различными датчиками внутри и снаружи автомобиля, несколькими дисплеями, системой объемного звучания, а также постоянным подключением к Сети. Некоторые комплектующие будут поставлять такие известные игроки рынка, как BlackBerry и Bosch, пишет Ixbt.com.
Платформа электромобиля была разработана при помощи компании Magna. Sony утверждает, что эта платформа также подойдет для других типов транспортных средств, таких как внедорожники.
«Этот прототип воплощает наш вклад в будущее мобильности», — сказал генеральный директор Sony Кенитиро Йошида.
Sony потратила всего пару минут на короткую презентацию автомобиля в конце своей пресс-конференции, поэтому она оставила массу вопросов без ответа. Неизвестно, планируется ли серийное производство Sony Vision-S или же это просто прототип, а также какими будут технические характеристики автомобиля.