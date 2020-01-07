Компания Sony удивила анонсом первого электромобиля Vision-S

Электромобиль Sony Vision-S оснащен 33 различными датчиками внутри и снаружи автомобиля, несколькими дисплеями, системой объемного звучания, а также постоянным подключением к Сети. Некоторые комплектующие будут поставлять такие известные игроки рынка, как BlackBerry и Bosch, пишет Ixbt.com.

Платформа электромобиля была разработана при помощи компании Magna. Sony утверждает, что эта платформа также подойдет для других типов транспортных средств, таких как внедорожники.

«Этот прототип воплощает наш вклад в будущее мобильности», — сказал генеральный директор Sony Кенитиро Йошида.