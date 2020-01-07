Имущество Эстонской железной дороги будут охранять дроны

По словам начальника охраны Эстонской железной дороги Мариуса Куппера, безопасность предприятия с течение лет значительно улучшилась, что показывает и снижение количества случаев, требующих вмешательства работников охранных фирм. Но проблема ЭЖД заключается в том, что недвижимость и иное имущество фирмы распространеныо по всей Эстонии: «Нашим хорошим партнером в обеспечении безопасности является предприятие USS Security, в сотрудничестве с которым мы испытываем разные решения. Одним из них, конечно, являются дроны, которые позволяют нам удобнее получить обзор происходящего на нашей территории, а также дают возможность в случае необходимости реагировать намного быстрее».

Первое обучение по работе с дронами на данный момент прошли пять охранников USS. На курсах рассказывают о регуляциях, показывают разные дроны и совершают с ними первые полеты: «Дальше в планах обучить охранников уже на объектах, научить их самостоятельно управлять дронами и осуществлять обходы. Предположу, что самостоятельные обходы с дронами охранники могли бы начать осуществлять уже с марта. Все зависит от погоды», - сказал директор внутреннего контроля USS Security Марко Харуоя.

Пока дроны попробовали на территории станции Копли-Товарная. Цель заключается в том, чтобы частично заменить обходы команд охранников на территории станции полетами беспилотников. Специально для этого дроны оснащены специальными GPS-кодами, и в конкретное время производятся охранные полеты. Кроме этого изучается возможность получения прямой картинки полета в центр управления. «Конечно, такое обновление сдает обзор происходящего на территории более доступным, и в будущем можно будет избегать многих происшествий с нашим имуществом. Иногда вопрос лишь в нескольких секундах и в этой игре мы должны взять на вооружение все новые возможности», - добавил Куппер.