Галерея: смотрите, во что превратил дизайнер питерскую коммуналку

Молодая семья приобрела квартиру в доходном доме конца XIX века, где до революции был так называемый «барский» этаж, а затем пространство нарезали на коммуналки. В одной из них владельцы и планировали сделать апартаменты, обратившись за проектом к дизайнеру Дарье Майер. Заказчики хотели просторное жилье с большой гостиной и удобной планировкой. Мешало лишь одно «но»…

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

…Капитальная стена делила квартиру пополам, оставляя между половинами крошечный проем. Требовалась либо сеть мелких коридоров, либо альтернативный вариант.

Чтобы реализовать идею с большой гостиной и просторными спальнями, дизайнер выстроила у несущей стены овальный холл. Смотрите рисунок выше: от него расходятся остальные помещения: детские, санузел, постирочная и комната родителей. Такая планировка позволила избавиться от большей части перегородок.

В гостиной владельцы решили сохранить традиционный петербургский стиль с лепниной, но добавить современные решения — пол из широких досок и насыщенные краски.

Фрагмент гостиной. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Комната получилась самой выразительной не только за счет цветовой гаммы, но и благодаря кессонным потолкам и действующему камину.

Из гостиной на кухню ведут откатные двери шириной 1,5 метра. Их можно открыть, когда хочется впустить в комнату больше воздуха или объединить кухню с зоной столовой.

Кухня. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru