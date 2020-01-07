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  • Украинский вратарь и дорогие покупки "Реала" и "Атлетико" вошли в список главных разочарований испанского футбола

Украинский вратарь и дорогие покупки "Реала" и "Атлетико" вошли в список главных разочарований испанского футбола

Андрей Лунин

ФОТО: JAVIER SORIANO / AFP

Ведущая спортивная газета Испании Marca представила символическую сборную разочарований по итогам первой половины сезона Ла Лиги.

В состав команды были включены вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, принадлежащий «Реалу», и молодой хавбек «Атлетико» Жоау Феликс, который летом перешел из «Бенфики» за 126 миллионов евро.

Символическая сборная разочарований по версии Marca: Андрей Лунин («Вальядолид»), Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба – «Барселона»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Рони Лопеш («Севилья»), Денис Суарес («Сельта»), Маркос Льоренте, Жоау Феликс (оба – «Атлетико»), Лука Йович («Реал»), Люк де Йонг («Севилья»), Борха Иглесиас («Бетис»).

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