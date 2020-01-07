График ⟩ В Эстонии установлен ценовой рекорд на дизельное топливо

Прежний рекорд был установлен 27 марта 2012 года, когда литр дизельного топлива стоил 1,439 евро. Вахт добавил, что сегодня был также предложен по цене 1,449 евро за литр, но здесь обошлось без рекорда. Во вторник цены на топливо на автозаправочных станциях держатся на уровне 1,35 евро, и даже если они повысятся до уровня прошлой неделе, то есть до 1,42 евро, то, по словам Вахта, речь идет об корректировке, а не повышении цен. Прошлый ценовой рекорд на бензин - 1,459 евро за литр - был установлен 9 апреля 2012 года.

В понедельник утром после обострения напряжения между США и Ираном цены на нефть поднялись более чем на два процента. Цена на Brent подскочила с началом торгов на 2,4 процента до 70,24 доллара за баррель, в Нью-Йорке марка нефти West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,2 процента до 64,42 доллара за баррель.

По оценке директора по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрика, убийство иранского генерала повысило закупочные цены на моторное топливо, но какое влияние конфликт окажет на цены в Эстонии пока неясно.

«Обычно на заправках есть запасы моторного топлива на пять дней, и в течение этого периода цены, как правило, могут как подниматься, так и снижаться. Если иранский конфликт начался 3 января, то с тех событий прошло всего три дня, и сейчас мы видим повышение цен только при закупках», - объяснил он вчера.